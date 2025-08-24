開學前完工！桃園國小通學步道斥4000萬改造煥然一新

桃園市拚明年完成100校通學步道改善，投入4000萬元經費的桃園國小藝文通學人行道拓寬工程也即將在開學前完工。市府都發局表示，未來該校人行道可串連至中山路和中華路的騎樓，家長接送區以實體空間區隔，校前成功路郵局、中國信託的人行道也再拓寬，讓學童有更充足的停等空間。

都發局表示，桃園國小藝文通學廊道工程，在民權路和成功路共鋪設約500多公尺的實體人行道，民權路沿線設置人行道寬度達2到4公尺，取代以往用黃色防撞桿和綠色油漆舖面的狹窄人行空間，並將校門口停等空間擴寬到6公尺深，新增2處實體家長接送專區、植栽槽，讓綠意進入舊市區的步行環境。

七七藝文町的原有的高圍牆和欄杆拆除則以矮牆、植栽、座椅取代，解放日式宿舍的庭園空間，讓民眾可以更加親近市區內的歷史建物。

都發局表示，桃園國小校前成功路郵局和中國信託兩側的停等空間未來將拓寬到3.5公尺，也新增2處家長等候區；本次改造路段重新架設新的路燈桿，更協助桃園國小側門與文昌公園交界的圍牆，重新美化牆面增加投光燈，確保用路人安全。

都發局長江南志表示，舊市區的工程較新興整開區困難度複雜，早年市區施工的資料多有不完整，這次工程從前期設計階段的溝通，到施工過程中的會勘超過40多場，感謝市民的體諒；此次工程開挖期間也順勢整理水溝、管線，並加強綠化生態滲透，提高排水效率。

江南志說，都發局近年逐段推進桃園舊城區改造，後續也將與工務局等單位繼續盤點桃園車站前中正路、成功路的改造工作，希望在舊有的城區紋理中注入新生命。

