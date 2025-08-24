快訊

苗栗縣53公頃原民集居聚落鬆綁 在水源地未列國土保育地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣國土功能分區圖草案最近審議通過，其中飲用水水源水質保護區範圍南庄鄉9處原住民集居聚落，並未通案性畫設國土保育地區第1類。本報資料照片
苗栗縣國土功能分區圖草案最近審議通過，其中飲用水水源水質保護區範圍南庄鄉、獅潭鄉10處原住民集居聚落、53公頃，並未通案性畫設國土保育地區第1類，因地制宜鬆綁土地容許使用。

「如果畫入國保1土地就死掉了」！苗栗縣原住民議員楊文昌鬆了一口氣，他強調，南庄鄉東河村、蓬萊村、西村等地，因習俗關係，仍有蓋住宅的需求，如果畫為國保1限制開發，就沒有空間了，也是地方一直持續爭取的。

內政部國土計畫審議會8月19日審議通過苗栗縣國土功能分區圖草案，大部分通案性畫設，縣府於國土計畫草案規畫第二階段，爭取南庄鄉9處、獅潭鄉1處原住民聚落，面積53公頃，畫設49公頃農業發展地區第4類，及4公頃城鄉發展地區第2類之2，獲得審議委員認同，也是全國唯一。

縣府工商發展處指出，10處原住民聚落地處永和山水庫飲用水水源水質保護區範圍，國土功能分區通案性畫設應為國保1，但考量環境永續發展，並兼顧原住民族歷史及生活等條件，具有特殊性、相容性、公益性及合理性，因地制宜畫設。

農發4定位將零星農舍居民引導至專區居住，容許使用永續農業、低衝擊農作，及必要型農業設施，包括住宅、休閒農業、畜牧及無公害性小型工業設施等，但使用仍應符合飲用水管制條例及相關規定。

至於國保1相對限制嚴格，原則上禁止開發，但對於符合特定要件的既有合法使用，如合法農業用地、可建築用地，及必要性的基礎公共設施，仍可以維持或申請使用。

南庄 國保 原住民族

