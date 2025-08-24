快訊

羅技Flip Folio iPad鍵盤保護支架開箱！磁吸＋分離式鍵盤高CP 舊iPad Pro竟能支援

威廉波特少棒／1比0擊敗加勒比海代表隊 中華隊明爭總冠軍

劍魚估今增為中颱 吳德榮：另有颱風恐發展

竹市經國路屬校園接送要道 議員：路口號誌不明 家長違規險象環生

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨議員吳旭豐指出，近期接獲民眾反映，經國路二段與與磐石路口號誌不明確，不少家長接送學生時都需違規左轉或冒險迴轉。記者王駿杰／攝影
國民黨議員吳旭豐指出，近期接獲民眾反映，經國路二段與與磐石路口號誌不明確，不少家長接送學生時都需違規左轉或冒險迴轉。記者王駿杰／攝影

新竹市經國路是貫穿市區的重要外環道路，經國路段二段也是民富國小周邊接送動線要道，國民黨議員吳旭豐指出，近期接獲民眾反映，經國路二段與與磐石路口號誌不明確，不少家長接送學生時都需違規左轉或冒險迴轉，市府應重新思考路口號誌設計；對此，市府表示，經費已爭取補助獲核定，將發包改善。

新竹市警方統計，去年至今年7月間，經國路二段與磐石路及民富街178巷口道路交通事故總件數共15件。其中，A2類事故中未依規定讓車4件、車輛未依規定暫停讓行人先行1件、左右轉彎未依規定2件、起步時未注意安全1件，以及其他不當駕駛行為1件；A3類事故6件。

市府交通處說明，針對民眾反映經國路與磐石路口目前無左轉專用車道，導致無法設置左轉專用號誌一事，市府已積極向交通部爭取補助，並獲核定經國路沿線多處路口交通改善設計費用，其中亦包含該路口。

交通處也表示，目前該案已進入發包作業階段，後續將針對經國路與磐石路口設計左轉專用車道及號誌系統，期望透過完善設計與工程改善，有效提升路口通行效率與用路人行車安全。

吳旭豐說，經國路二段與磐石路口是民富國小周邊接送動線要道，不少民眾與里長都反映，該路段北上車道設有左轉專用號誌，南下卻無，家長接送學生時常需違規左轉或冒險迴轉，但當地車流量大，視線受阻，險象環生。

吳旭豐指出，他接獲反映便到現場勘查，觀察通學時間交通狀況，發現該路段南下車道左轉難以切入，造成車輛回堵，且車輛急轉與行人交錯，發生衝突風險，市府應重新評估交通規畫設計，他建議，該路段應設庇護島、行穿線退縮、應設南下左轉號誌、學校周邊行穿線全面改為綠底。

吳旭豐說，今年三峽發生重大車禍，引發全國關注，也令大家再次反思校園周邊交通安全的重要，交通設計必須回應實際使用需求，尤其是孩子上學的道路，不能留下風險與遺憾，盼市府盡速改善。

吳旭豐說，經國路二段與磐石路口是民富國小周邊接送動線要道，該路段北上車道設有左轉專用號誌，南下卻無，家長接送學生時常需違規左轉或冒險迴轉，但當地車流量大，視線受阻，險象環生。圖／吳旭豐提供
吳旭豐說，經國路二段與磐石路口是民富國小周邊接送動線要道，該路段北上車道設有左轉專用號誌，南下卻無，家長接送學生時常需違規左轉或冒險迴轉，但當地車流量大，視線受阻，險象環生。圖／吳旭豐提供
吳旭豐指出，他接獲反映便到現場勘查，觀察通學時間交通狀況，發現該路段南下車道左轉難以切入，造成車輛回堵，且車輛急轉與行人交錯，發生衝突風險。圖／吳旭豐提供
吳旭豐指出，他接獲反映便到現場勘查，觀察通學時間交通狀況，發現該路段南下車道左轉難以切入，造成車輛回堵，且車輛急轉與行人交錯，發生衝突風險。圖／吳旭豐提供
吳旭豐說，經國路二段與磐石路口是民富國小周邊接送動線要道，該路段北上車道設有左轉專用號誌，南下卻無，家長接送學生時常需違規左轉或冒險迴轉，但當地車流量大，視線受阻，險象環生。圖／吳旭豐提供
吳旭豐說，經國路二段與磐石路口是民富國小周邊接送動線要道，該路段北上車道設有左轉專用號誌，南下卻無，家長接送學生時常需違規左轉或冒險迴轉，但當地車流量大，視線受阻，險象環生。圖／吳旭豐提供

車道 交通事故

延伸閱讀

公投即時開票／議題動員有天花板 竹市公投同意票大勝但投票率僅3成

惡煞砸店揍人員警只告誡沒逮捕…隔1小時再上門咆哮 竹市警道歉了

竹市廢汙水自治條例8月22日實施 全國首例針對廢汙水排放制定

竹市：廢汙水自治條例經環境部核定 8月22日生效

相關新聞

竹市經國路屬校園接送要道 議員：路口號誌不明 家長違規險象環生

新竹市經國路是貫穿市區的重要外環道路，經國路段二段也是民富國小周邊接送動線要道，國民黨議員吳旭豐指出，近期接獲民眾反映，...

苗栗獅潭仙草聞名多年 上游隱藏版栽培大戶將從幕後走上台前

苗栗縣獅潭鄉的仙草聞名已久，鄉公所近年來更推出「仙草花節」，將仙草產業朝觀光亮點發展，但鮮為人知的，獅潭仙草的製作原料仙...

勞工受傷才知未納勞保 桃市勞動局：加強監控

營建業勞工安全事故不斷，桃園市審計處審核發現，桃園去年營建勞工墜落死亡11人，與新北並列六都之首，另有3名罹災勞工受傷才...

影／苗栗通霄沙雕節吸引遊客 入園人次今晚可望打破50萬大關

苗栗縣通霄沙雕藝術節今年擴大規模舉辦，從7月12日開幕迄今，遊客人次今晚可望打破50萬大關，今天適逢周休假日，親子及遊客...

桃去年勞工墜樓11死、疑過勞12亡 審計揭市府行政問題

桃園市審計處在總決算審核報指出，桃園市營造業勞工安全保障問題依然嚴峻，113年度營造業墜落死亡有11人，與新北市並列六都...

運動兼娛樂 逾上千人桃園路跑兼打水仗超消暑

2025桃園海客季米寶路跑勇闖海客季活動今舉行，桃園市副市長蘇俊賓表示，米寶路跑是全國最具趣味的路跑活動，無論是賽道的設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。