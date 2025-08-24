苗栗獅潭仙草聞名多年 上游隱藏版栽培大戶將從幕後走上台前

苗栗縣獅潭鄉的仙草聞名已久，鄉公所近年來更推出「仙草花節」，將仙草產業朝觀光亮點發展，但鮮為人知的，獅潭仙草的製作原料仙草乾其實多來自縣內的銅鑼鄉新盛社區，當地目前有十多公頃栽種面積，可說是「隱藏版的「仙草大戶」及上游供應商。

銅鑼鄉農會推廣部指出，銅鑼栽培仙草已有多年歷史，近年並推廣有機栽培及友善耕作，以契作方式吸引農友栽培仙草，產區集中在新隆、盛隆村，另外新盛社區也種植丹參，推出「仙丹雞」等即食產品。

獅潭鄉長劉淑能表示，鄉內早年仙草栽培面積也不少，但隨人口老化，種植面積已銳減，由於仙草在開花前就必須採收，一旦開花膠質就大減，以致許多人都不曾見過仙草花，鄉公所近年來推廣仙草花節，特別栽培6分地的仙草並維持到開花不採收，反而成了全鄉仙草栽培的「最大戶」，吸引許多不曾見過仙草花的遊客前來，鄉內除了兩家知名仙草凍老店，也有一些年輕業者製作文創味十足的仙草凍行銷，仙草花節還有青創市集、仙草護照為鄉內帶來觀光財。

銅鑼農會指出，銅鑼九湖地區是全台最大的杭菊產地，每年花季都吸引大批遊客，但生產仙草乾不能等到開花，相較於杭菊盛開有花有葉的美景，鄉內的仙草只能默默地扮演產業英雄。銅鑼鄉農會本身也生產罐裝仙草蜜，提供鄉內有機栽培的仙草由食品廠代工生產。至於仙草凍店家，因獅潭仙草名氣太大，且已打出口碑，在市場上競爭有難度；仙草一公頃栽培面積可生產8000至1萬台斤的仙草乾，可供應各地仙草凍店家。

「不只有杭菊！銅鑼新盛社區仙草也要打響名號。」新盛社區生產仙草多年，在農村再生計畫的推動下，也致力從幕後英雄走上台前，8月24日將辦理丹參、仙草及有機農產推廣，要讓更多人了解新盛社區在有機仙草及多樣農產上的努力與成果。

