勞工受傷才知未納勞保 桃市勞動局：加強監控

營建業勞工安全事故不斷，桃園市審計處審核發現，桃園去年營建勞工墜落死亡11人，與新北並列六都之首，另有3名罹災勞工受傷才發現未納保，要求改善。勞動局回應，將研議將團體傷害險納入公共工程契約，並持續依據勞動法令加強監控、追蹤。

審計處指出，桃園市去年有3起營造業受傷勞工未投保勞工保險，顯見下游承攬商及其所雇勞工的勞保覆蓋情形存在缺口。雖然桃園市職業安全衛生小組有決議，要各工程主辦機關盡量將團體傷害保險納入契約，或招標評選加分項目，但僅工務局試辦將投保團體商業保險，要求積極源頭管理。

另，審計處也依據模組分析桃園市2024年職災通報資料，職災通報138件中，疑似過勞25件、占18.12%，其中12件不幸死亡，超過全年職災死亡22件的一半。審計處認為，因過勞與疾病因果關係鑑定複雜，市府難追究雇主責任。

桃園市勞動局指出，已自訂勞保專案稽核及加強職業災害案件查處，並於公共工程契約訂立要求廠商應依規定投保勞保，未來也將與各工程主辦機關研商，將團體傷害險納入公共工程契約。

