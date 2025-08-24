聽新聞
0:00 / 0:00
勞工受傷才知未納勞保 桃市勞動局：加強監控
營建業勞工安全事故不斷，桃園市審計處審核發現，桃園去年營建勞工墜落死亡11人，與新北並列六都之首，另有3名罹災勞工受傷才發現未納保，要求改善。勞動局回應，將研議將團體傷害險納入公共工程契約，並持續依據勞動法令加強監控、追蹤。
審計處指出，桃園市去年有3起營造業受傷勞工未投保勞工保險，顯見下游承攬商及其所雇勞工的勞保覆蓋情形存在缺口。雖然桃園市職業安全衛生小組有決議，要各工程主辦機關盡量將團體傷害保險納入契約，或招標評選加分項目，但僅工務局試辦將投保團體商業保險，要求積極源頭管理。
另，審計處也依據模組分析桃園市2024年職災通報資料，職災通報138件中，疑似過勞25件、占18.12%，其中12件不幸死亡，超過全年職災死亡22件的一半。審計處認為，因過勞與疾病因果關係鑑定複雜，市府難追究雇主責任。
桃園市勞動局指出，已自訂勞保專案稽核及加強職業災害案件查處，並於公共工程契約訂立要求廠商應依規定投保勞保，未來也將與各工程主辦機關研商，將團體傷害險納入公共工程契約。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言