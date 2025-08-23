快訊

影／ 通霄沙雕節吸引遊客 入園人次今晚將打破50萬大關

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗文觀局在入場的兩處通道設置計數器，可清楚掌握進場人次，到昨晚8點入場人次已達48.2萬，今晚可望突破50萬大關。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄沙雕藝術節今年擴大規模舉辦，從7月12日開幕迄今，遊客人次今晚可望打破50萬大關，今天適逢周休假日，親子及遊客更是一波波湧入，人來人往熱鬧非凡。苗栗縣文化觀光局今天還安排「逐浪季‧魚你漫遊」，結合沙雕節以「苗栗慢魚海岸」5大內涵「懂魚、知魚、吃在地、吃當季、說魚的故事」為主軸，透過寓教於樂的方式推廣海洋教育與永續觀念。

苗栗縣去年首度在通霄舉辦沙雕節，結果一炮而紅，吸引高達33萬人次，讓通霄重回數十年前海水浴場上萬人入場的盛況，沙雕節今年擴大規模並邀國際沙雕藝術創作者參與，夜間並延長開放到9點，透過燈光投射讓沙雕呈現迷人景致，今年展出的沙雕創作多達15座，其中還有一座長達70公尺的巨型連座沙雕「永續和平」。

今天的「逐浪季‧魚你漫遊」，邀人氣IP達克比與彥如姐姐帶來精彩說故事時光，以生動有趣的故事分享引導大小朋友探索海洋議題，培養民眾的環保與永續意識，並安排惠風舞蹈、薩克斯風、小丑魔術秀等演出。另外還安排海洋探險家學院，透過桌遊與講座互動，讓民眾認識傳統的牽罟與石滬捕魚方式，從遊戲中學習在地漁村文化，還規畫海洋寶貝選拔秀，讓小朋友以充滿海洋、環保與永續風格的走秀方式登台。

同時設有海洋創意市集，邀集苗栗在地多家業者參與，包括旅遊體驗、手作DIY、海洋教育推廣，還有各式伴手禮與特色小吃，活動也安排有主題闖關集點，只要完成5區任務並集滿貼紙，即可兌換手持小電扇。

文觀局展演藝術科表示，今年展期至9月14日，長達65天，入場的旅客人次不斷攀升，尤其周休二日假期，每天都有2、3萬人次，平常日也都維持數千人進場的熱度。文觀局在入場的兩處通道架設計數器，可以清楚掌握進場人次，到昨晚8點入場人次已達48.2萬，今晚可望突破50萬。

苗栗縣通霄沙雕藝術節迄今已吸引48.2萬的遊客人次，預料今晚可突破50萬大關。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局今天安排在沙雕節會場推出「逐浪季‧魚你漫遊」，結合沙雕節以「苗栗慢魚海岸」，以「懂魚、知魚、吃在地、吃當季、說魚的故事」為主軸，盼透過寓教於樂的方式推廣海洋教育與永續觀念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄沙雕藝術節迄今已吸引48.2萬的親子及遊客人次，預料今晚可突破50萬大關。記者胡蓬生／攝影
苗栗文觀局在入場的兩處通道設置計數器，可清楚掌握進場人次，到昨晚8點入場人次已達48.2萬，今晚可望突破50萬大關。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄沙雕藝術節迄今已吸引48.2萬的親子及遊客人次，預料今晚可突破50萬大關。記者胡蓬生／攝影
