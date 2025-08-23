桃去年勞工墜樓11死、疑過勞12亡 審計揭市府行政問題

桃園市審計處在總決算審核報指出，桃園市營造業勞工安全保障問題依然嚴峻，113年度營造業墜落死亡有11人，與新北市並列六都第一；另有12例疑似過勞死，占整體職災死亡人數54.55％，凸顯職場過勞問題的普遍與嚴重。

審計處說明上述統計來源，是透過 Python（一種高階動態型別多範式程式設計語言）的pandas模組分析113年度桃園市綜合行業職災資料結果，發現疑似因職業過勞的通報案件數共25件，其中不幸導致死亡個案計有12例；與同年綜合行業職業災害通報案件138件（死亡22例）相較，疑似過勞案件數占整體通報案件約18.12％，又其中致死人數更占整體職災死亡人數54.55％，

審計處也發現另有3起營造業（含其他建材批發業）罹災受傷勞工未投保勞工保險的情事，顯示罹災勞工未納保問題持續存在，尤其針對下游承攬商及其所僱勞工的勞保覆蓋情形存在缺口。

審計處表示，桃園市113年度職業安全衛生小組會議決議，要各工程主辦機關盡量將團體傷害保險納入契約，或招標評選加分項目，但是只有工務局率先試辦將投保團體商業保險，納入創新服務評選項目。另外，審計處指出113年度過勞案件的調查認定，因過勞與疾病因果關係鑑定複雜，市府都未能對災害發生單位作成行政處分，致使雇主於過勞預防應負的管理責任難以被追究。

審計處認為市府應積極從源頭加強管理，強化公共工程契約約束，落實營造工程保險機制，並針對營造業多層承攬特性，強化對原事業單位落實承攬管理責任的宣導與查核，以有效保障第一線勞工基本權益。

勞動局表示，對於勞工未納保問題的事前預防及源頭管理，除自訂勞保專案稽核及加強職業災害案件查處，已於公共工程契約訂立要求廠商應依規定投保勞工保險，並將藉由市府推動小組會議機制，與各工程主辦機關研商，將團體傷害險納入公共工程契約的強化勞工納保機制，以加強源頭管理，保障勞工權益。

有關建立過勞高風險事業單位監控機制，勞動局說明有待勞動部訂定「過勞高風險事業單位」認定原則後，才能據以執行，目前只能依現行勞動法令調查雇主是否使勞工從事輪班、夜間工作、長時間工作等情形，並函請事業單位限期改善及追蹤，以保障勞工權益。