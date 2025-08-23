運動兼娛樂 逾上千人桃園路跑兼打水仗超消暑

2025桃園海客季米寶路跑勇闖海客季活動今舉行，桃園市副市長蘇俊賓表示，米寶路跑是全國最具趣味的路跑活動，無論是賽道的設計、重重的關卡挑戰和獨有的水槍設計。不僅能清涼消暑，更是親子一同認識海客文化最好的方式。

今年客家局將活動結合水槍大戰、水上樂園挑戰及水中障礙賽，難度全面升級，期盼大小朋友在暑假尾聲留下難忘回憶，也能更加認識珍珠海岸的美麗景點與在地海客文化。

蘇俊賓肯定桃園市路跑協會理事長張宏斌及其團隊的用心籌畫，並分享自己第3次參加，每次都有不同體驗。今年特別在終點處增加了「海客障礙賽」，邀請親子共同挑戰，增添活動趣味性。他笑說，雖然自己水槍未經改裝而常吃虧，但看到小朋友全副武裝、裝備精良，氣氛相當熱烈。尤其，一場馬拉松下來，可交到很多朋友，跑行程的時候，常常有在米寶路跑水槍對決過的小朋友來跟他相認。

蘇也提醒沿途設有「換水站」，雖方便補水，但也是最容易成為攻擊焦點的「危險地帶」，務必要小心應對。

客家委員會常務副主任委員范佐銘表示，桃園海客季每年規畫內容皆不同，感謝市府團隊透過路跑及趣味挑戰，讓更多人認識新屋在地的海客文化特色，期盼能藉由運動與文化結合，深化民眾對海客文化的認識。