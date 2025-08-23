新竹縣上午投票率約25% 2起手機違規事件送辦

今天是公投暨第2波罷免案的投開票日，新竹縣上午先後發生各1起婦人把手機攜入投票所後鈴響，甚至接聽手機事件，各面臨3萬元以上、30萬元以下罰鍰的處罰。此外，截至12點為止，新竹縣整體投票率約25%。

新竹縣選委會表示，今天早上8點10分，竹北市福德里老人安康中心的第100號投開票所，一名61歲的彭姓婦人攜帶手機進入投開票所，準備投票時手機鈴聲響起，因此被發現。

另一個是在竹北市新崙里活動中心2樓的第83號投開票所，56歲的呂姓婦人在排隊領票處，雖沒有傳出手機鈴響，但她當場接聽手機。