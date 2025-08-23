聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣峨眉幸福巴士上路 採預約制

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣峨眉幸福巴士昨天上路，採預約制，路線彈性，可望改善偏鄉交通困境。圖／新竹縣大隘青年共好協會提供
新竹縣峨眉幸福巴士昨天上路，採預約制，路線彈性，可望改善偏鄉交通困境。圖／新竹縣大隘青年共好協會提供

新竹縣峨眉鄉長期欠缺大眾交通運輸工具，居民出行困難，鄉公所與在地青年歷經3年努力籌備，預約制的幸福巴士昨天上路，不僅票價便宜，路線還能彈性調整，可望改善偏鄉交通困境。交通旅遊處表示，目前僅收現金，未來會推敬老卡與多元支付。

峨眉鄉大眾運輸不發達，常見年邁長輩為了到市中心洽公，清晨5時許就出門等公車，但因公車班次少，辦完事情還得等3、4個小時才有車返家，十分不便。不僅如此，有新住民不會騎機車或開車，出門買菜都得等丈夫下班回家載。

新竹縣大隘青年共好協會觀察到地方交通與生活不便，逐一拜訪村長等地方人士，爭取設立幸福巴士，歷經3年調查與行政流程，深入在地逾80個站點，終於規畫出適合峨眉的交通模式。

幸福巴士主要行駛於新竹客運5609線（竹東-珊珠湖）既有路廊、峨眉支線，可彈性調整。全票15元、半票8元，服務時間為每天上午6時30分到下午6時，有預約才出車，預約專線：0910-173315，取消預約須搭車前一天下午5時之前完成。

偏鄉 巴士 新竹 公車 客運 大眾運輸

延伸閱讀

民進黨女力范雲、黃捷、伍麗華竹縣竹北掃街 力挺罷免林思銘

竹縣驚傳殺人棄屍 7人為這原因將屍體丟入宜蘭山區

罷免倒數3天！罷免、反罷方同步車掃 衝刺竹縣選情

竹縣27歲單親媽與5歲幼女陳屍家中 友人遠端見「久未翻身」急報警

相關新聞

去年1成員遭蜂螫喪命…桃園捕蜂隊 未穿防護衣執勤挨批

桃園市農業局捕蜂捉蛇大隊去年底有成員遭虎頭蜂螫喪命，後來添購強心針保命，要求執勤落實SOP維護安全，近日傳出2名隊員未穿...

竹縣峨眉幸福巴士上路 採預約制

新竹縣峨眉鄉長期欠缺大眾交通運輸工具，居民出行困難，鄉公所與在地青年歷經3年努力籌備，預約制的幸福巴士昨天上路，不僅票價...

台72線東西向快速道路頭屋至造橋匝道西行路段 26日起封閉施工15天

公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工，...

粉紅超跑來了！10月11日、12日白沙屯媽竹北贊境 路線大公開

新竹縣竹北市公所舉辦2025竹北文化祭，並以「粉紅炫風幸福同行」為主題，邀請白沙屯媽攜手竹北媽展開祈福贊境活動，10月1...

桃園大溪老人文康活動中心今啟用 張善政：落實「宜居桃園」政策

桃園市大溪區老人文康活動中心今天啟用，桃園市長張善政出席表示，大溪老人文康活動中心不僅是地方建設的重要成果，更是市府落實...

竹縣峨眉鄉幸福巴士試營運 採全預約制搭配彈性路線

位於新竹縣最南端、與苗栗交界的峨眉鄉，因長期缺乏便利交通，居民出行困難。如今，在鄉公所與一群返鄉青年的努力下，幸福巴士試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。