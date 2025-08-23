竹縣峨眉幸福巴士上路 採預約制

新竹縣峨眉鄉長期欠缺大眾交通運輸工具，居民出行困難，鄉公所與在地青年歷經3年努力籌備，預約制的幸福巴士昨天上路，不僅票價便宜，路線還能彈性調整，可望改善偏鄉交通困境。交通旅遊處表示，目前僅收現金，未來會推敬老卡與多元支付。

峨眉鄉大眾運輸不發達，常見年邁長輩為了到市中心洽公，清晨5時許就出門等公車，但因公車班次少，辦完事情還得等3、4個小時才有車返家，十分不便。不僅如此，有新住民不會騎機車或開車，出門買菜都得等丈夫下班回家載。

新竹縣大隘青年共好協會觀察到地方交通與生活不便，逐一拜訪村長等地方人士，爭取設立幸福巴士，歷經3年調查與行政流程，深入在地逾80個站點，終於規畫出適合峨眉的交通模式。

幸福巴士主要行駛於新竹客運5609線（竹東-珊珠湖）既有路廊、峨眉支線，可彈性調整。全票15元、半票8元，服務時間為每天上午6時30分到下午6時，有預約才出車，預約專線：0910-173315，取消預約須搭車前一天下午5時之前完成。