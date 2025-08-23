去年1成員遭蜂螫喪命…桃園捕蜂隊 未穿防護衣執勤挨批

桃園市農業局捕蜂捉蛇大隊去年底有成員遭虎頭蜂螫喪命，後來添購強心針保命，要求執勤落實SOP維護安全，近日傳出2名隊員未穿防護衣，持瓦斯噴燈直接火攻虎頭蜂窩，已違反執勤規定。民代批評太輕忽，「莫等出事再檢討」。農業局坦承有錯，已檢討懲處，未來會加強訓練。

桃園市農業局有意將捕蜂捉蛇業務，委由民間專業機構負責，民代呼籲加速流程。農業局長陳冠義表示，正與消防局密切討論，若順利近期就會有結果。

桃園市捕蜂捉蛇大隊具義消身分的范姓隊員，去年11月摘除民宅虎頭蜂窩時，疑防護不嚴密被螫傷，引發過敏休克，送醫不治；死者家屬爭取「因公殉職」撫卹，被中央駁回。桃園市農業局後來添購強心針，要求出勤隊員隨身攜帶，並要求依照SOP確實穿戴防護衣。

近日網路流傳影片，桃園2名捕蜂捉蛇大隊成員各持1支綁著瓦斯噴燈的長桿，以火攻方式清除虎頭蜂窩，猛烈火勢瞬間把蜂窩、樹葉和樹枝燒成火球；2人未穿戴防護衣，蜂窩一牆之隔就是鐵皮屋，引發各界疑慮。

桃園議員徐玉樹指出，正確處理流程是先穿戴完整防護衣，然後以紙團封住蜂巢出入口，再以捕蜂網套緊，摘除整個蜂巢；最佳除蜂時間為晚上，蜂群返巢休息後，才能一網打盡。

他批評，隊員大白天以火攻，可能引發火災，蜂群逃跑後在其他地方築巢，問題無法解決；去年發生執行捕蜂任務時，隊員遭蜂螫殞命的憾事，顯見這項工作風險高，人命關天，莫等出事再來檢討。

陳冠義表示，影片中成員是捕蜂捉蛇第二大隊，18日在中壢執行黃腰虎頭蜂窩拆除作業，捕蜂捉蛇作業要點未明文禁止火攻，但隊員未穿防護衣已違規，已停止違規隊員排班出勤，並依規定處分，將安排定期教育訓練，務必落實SOP。