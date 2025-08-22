台72線東西向快速道路頭屋至造橋匝道西行路段 26日起封閉施工15天

公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工，公路局請駕駛人依指示改道行駛台6線作為替代道路。

苗栗工務段表示，8月26日上午9點至9月10日下午5點施工改善路面，每天24小時全時段封閉台72線11公里（頭屋一匝道）至6公里（造橋匝道) 西行車道，原行駛於該路段的車輛請提前於台72線11公里頭屋一匝道匯出，行駛台13線頭屋大橋過橋後右轉台6線經國路直行至8公里500公尺處路口，右轉台13甲線北勢大橋銜接台72線6公里造橋匝道匯入，繼續往西行駛。

工務段表示，施工封閉期間請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息請收聽FM94.5警廣台 中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/），施工期間造成不便請見諒。