聽新聞
0:00 / 0:00
台72線東西向快速道路頭屋至造橋匝道西行路段 26日起封閉施工15天
公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工，公路局請駕駛人依指示改道行駛台6線作為替代道路。
苗栗工務段表示，8月26日上午9點至9月10日下午5點施工改善路面，每天24小時全時段封閉台72線11公里（頭屋一匝道）至6公里（造橋匝道) 西行車道，原行駛於該路段的車輛請提前於台72線11公里頭屋一匝道匯出，行駛台13線頭屋大橋過橋後右轉台6線經國路直行至8公里500公尺處路口，右轉台13甲線北勢大橋銜接台72線6公里造橋匝道匯入，繼續往西行駛。
工務段表示，施工封閉期間請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息請收聽FM94.5警廣台 中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/），施工期間造成不便請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言