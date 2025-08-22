快訊

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

聽新聞
0:00 / 0:00

台72線東西向快速道路頭屋至造橋匝道西行路段 26日起封閉施工15天

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工15天。記者胡蓬生／攝影
公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工15天。記者胡蓬生／攝影

公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工，公路局請駕駛人依指示改道行駛台6線作為替代道路

苗栗工務段表示，8月26日上午9點至9月10日下午5點施工改善路面，每天24小時全時段封閉台72線11公里（頭屋一匝道）至6公里（造橋匝道) 西行車道，原行駛於該路段的車輛請提前於台72線11公里頭屋一匝道匯出，行駛台13線頭屋大橋過橋後右轉台6線經國路直行至8公里500公尺處路口，右轉台13甲線北勢大橋銜接台72線6公里造橋匝道匯入，繼續往西行駛。

工務段表示，施工封閉期間請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息請收聽FM94.5警廣台 中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/），施工期間造成不便請見諒。

公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工15天。圖／公路局提供
公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工15天。圖／公路局提供

標誌 車道 苗栗縣 替代道路

延伸閱讀

不堪虧損…國光客運4路線停駛 8月31日起由高雄、屏東客運接手

國1苗縣造橋交流道今動土 卓榮泰：這是台灣區域發展具體實踐

撐不住！國光8月底停開高雄墾丁等6條路線 8條長途國道客運擬停開

爭取10年...迎來國1造橋交流道 苗14線拓寬工程今率先動土

相關新聞

台72線東西向快速道路頭屋至造橋匝道西行路段 26日起封閉施工15天

公路局苗栗工務段辦理台72線6公里至11公里（頭屋至造橋）西行路段的路面改善工程，8月26日至9月10日將封閉道路施工，...

粉紅超跑來了！10月11日、12日白沙屯媽竹北贊境 路線大公開

新竹縣竹北市公所舉辦2025竹北文化祭，並以「粉紅炫風幸福同行」為主題，邀請白沙屯媽攜手竹北媽展開祈福贊境活動，10月1...

桃園大溪老人文康活動中心今啟用 張善政：落實「宜居桃園」政策

桃園市大溪區老人文康活動中心今天啟用，桃園市長張善政出席表示，大溪老人文康活動中心不僅是地方建設的重要成果，更是市府落實...

竹縣峨眉鄉幸福巴士試營運 採全預約制搭配彈性路線

位於新竹縣最南端、與苗栗交界的峨眉鄉，因長期缺乏便利交通，居民出行困難。如今，在鄉公所與一群返鄉青年的努力下，幸福巴士試...

北部工業區理事長訪桃園零排放標竿企業 減碳創新成果

中華民國工業區廠商聯合總會北部理事長聯誼會，與桃園市平鎮工業區產業發展協會今日舉辦年度觀摩活動，前往渴望園區友達光電龍潭...

桃園沿海竹林出現大量廢棄物及垃圾 臭氣沖天民眾抱怨盼快處理

近日有民眾發現，桃園市新屋區觀海路一段788巷周邊有不法人士將垃圾傾倒在深圳里竹林，內容有一般垃圾、回收、廚餘等，經日曬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。