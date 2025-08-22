粉紅超跑來了！10月11日、12日白沙屯媽竹北贊境 路線大公開

新竹縣竹北市公所舉辦2025竹北文化祭，並以「粉紅炫風幸福同行」為主題，邀請白沙屯媽攜手竹北媽展開祈福贊境活動，10月11日將從光明六路與九路間的縣政六路區段之紅壇起駕，10月12日從天后宮起駕，2日總長近30公里，歡迎全國香燈腳一起「與神同行」。

竹北市長鄭朝方表示，此次的遶境活動共兩天，第一天自位於光明六路與九路間的縣政六路區段之紅壇起駕，行程為高速公路以西；第二天則從天后宮起駕，範圍在高速公路以東。兩日總長近30公里。

鄭朝方說，此次最為特別的是白沙屯媽祖首度來到竹北贊境，為尊重祂的獨特性，因此特別以「全程自由行」的預計規畫路線，讓作客竹北的白沙屯媽祖想停想走自主安排、盡情遊歷。

拱天宮主委洪文華特別表示，白沙屯媽祖贊境無數，首度到大新竹的竹北科技城市自由行，保佑護國神山產業聚落的生活圈百姓，他與廟方都相當期待。

竹北市民代表會主席同時也是竹北天后宮主委林啟賢說，竹北是一座兼具信仰、文化與幸福感的城市，這一次竹北媽跟白沙屯媽共同為竹北成為最大縣轄市來祈求全民平安，是百年來難得的盛事，路線規劃與整體安排，他都跟白沙屯廟方以及市公所共同討論，並且尊重宮廟，希望讓大家可以感受到滿滿心意。

10月11日行程：於竹北光明六路與九路間的縣政六路區段紅壇起駕，沿光明六路、縣政二路、光明九路、縣政六路、福興路、縣政十三路、光明九路、博愛街、光明六路、縣政九路、光明九路、縣政十三路、福興路、博愛南路、興隆路一段、中華路、光明十一路、華興街、新光街、華興一街、華興街、中正西路、竹北市公所、新國街、新光三街、華興五街、新溪街、中正西路、環北路五段、新民街、國盛街、中華路、新泰路、中華路408巷、中正東路、竹義街、三民路、民權街、光明一路、博愛街、中正東路、仁德街，最後駐駕於天后宮。

10月12日行程：竹北天后宮出發，經仁和街、竹仁街、中山路、中正東路、仁義路、三民路、文田街、文信路、縣政二路、中山路、十興路，接著過莊敬北路接十興一路，續走莊敬六街、勝利五路、莊敬五街、光明六路東一段、竹北遠百、光明六路東一段、莊敬南路、成功三路、自強五路、福興東路一段、成功八路、自強南路、自強南路151巷、嘉興路、福興東路二段、嘉豐五路一段、復興六路、嘉豐二街一段、文興路一段、自強南路、成功十一街、莊敬南路、成功八路、自強三路、成功九街、成功八路、自強一路、福興路、縣政六路，最後回到紅壇。