桃園大溪老人文康活動中心今啟用 張善政：落實「宜居桃園」政策

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市大溪區老人文康活動中心啟用典禮今上午舉行。記者翁唯真／攝影
桃園市大溪區老人文康活動中心今天啟用，桃園市長張善政出席表示，大溪老人文康活動中心不僅是地方建設的重要成果，更是市府落實「宜居桃園」政策的具體展現。市府將透過完善設施與多元社區活動，持續推動高齡友善環境，讓市民朋友隨時擁有適合的活動空間，期盼中心啟用後成為長者健康促進與幸福生活的重要據點。

桃園65歲以上人口已逾38萬4000人，面對快速高齡化趨勢，市府推動友善高齡環境與服務設施。此次設立的大溪老人文康活動中心，結合文康休閒、日間照顧與社區交流等多功能空間，未來將與在地社福團體及專業照顧團隊合作，提供健康促進、社會參與及日間照顧服務，提升社區高齡照顧資源的可近性與可用性。

張善政說，大溪老人文康活動中心為5層樓綜合性社會福利設施，兼具多元空間與機能。1樓設有社區照顧關懷據點，2樓為書報休憩區，3樓規畫研習教室與視聽室，4樓設置日間照顧中心，5樓則為市民活動中心。長者可在此下棋、看報或參與課程，享受完善的休閒與學習空間。大溪老人文康活動中心打造複合式功能與空間，兼顧長輩多元需求並提升館舍效能，未來將成為推動長者健康生活及社區交流的重要平台。

社會局表示，市府積極推動多元老人福利政策，包括持續發放三節及重陽禮金每人2500元、擴大敬老愛心卡使用範圍，並透過長青學苑開設多元課程、廣布社區照顧關懷據點，鼓勵長者走出家門、融入社區，豐富精神生活並促進身心健康。同時，也積極擴展社區式長照服務，強化居家與機構管理，並推動家庭照顧者支持及長照交通接送，建構綿密的長照網絡，確保長者獲得完善照顧，實現高齡友善、健康樂活的城市願景。

桃園市大溪區老人文康活動中心啟用典禮今上午舉行。記者翁唯真／攝影
長照 桃園 社福 張善政 高齡化

