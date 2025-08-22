桃園市農業局推動自然教育　展現「桃園有植感」品牌精神

桃園市農業局陳冠義局長與參加學童開心合影。 圖／桃園市青農聯誼會提供

由桃園市政府指導，桃園市政府農業局與桃園市青農聯誼會主辦的《植感桃園夏令營》於8月21日圓滿落幕，共有80名國小三至六年級學童參與。營隊結合茶文化體驗、多肉植物DIY與鹿角蕨手作遊戲，帶領孩子走進土地、感受綠意，並將「桃園有植感」的品牌精神融入日常體驗。

上午，孩子們在龍潭文新製茶廠化身「小小製茶師」，親手完成手揉茶DIY，體驗茶葉從鮮葉到茶香的過程，理解農業文化與精緻化產業的價值。午餐後，學童移師繞山花園區參與「小小園藝家」活動，透過多肉植物導覽與盆栽DIY，創作獨一無二的作品，展現農業品牌與生活美學的結合。

學童專心聽老師解說多肉植物收穫滿滿。 圖／桃園市青農聯誼會提供

下午登場的「植入你心」鹿角蕨DIY，則以手作與闖關遊戲串連，孩子們在合作中完成作品，學習如何將自然綠意帶入生活。活動最後，全體學員獲頒「植感桃園夏令營結業證書」，並由前10名表現優異的學童獲得特別獎勵，象徵完成一場與土地對話的綠色旅程。

鹿角蕨手作解說讓小朋友化身小小園藝家。 圖／桃園市青農聯誼會提供

農業局局長陳冠義表示：「植感桃園夏令營不僅是暑假活動，更是孩子理解土地價值、培養綠色生活態度的重要契機。我們希望透過這樣的體驗，在孩子心中種下『植感』的種子，讓桃園農業不只是生產，更是文化、教育與永續的象徵。」

陳局長指出，「桃園有植感」不僅展現在精緻化的農業生產，也包括品牌經營、智慧農業及食農教育扎根。未來將持續擴大營隊與產業推廣，讓更多孩子親近農業、學習永續，將「植感」精神延伸至家庭與社區。(廣告)