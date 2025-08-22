快訊

桃園復興台7線落石阻路 公所：替代道路通投票所

中央社／ 桃園22日電
桃園市復興區台7線33公里處榮華橋路段21日發生邊坡落石坍方，公路局北區養護工程分局復興工務段已調派大型破碎機具從坍方處兩端全力排除，盼儘速搶通。圖／中央社（復興區公所提供）
桃園市復興區台7線33公里處榮華橋路段，昨天發生邊坡落石坍方造成雙向阻斷。公路局今天表示，24日下午才能搶通；區公所說，因應明天公投，後山3個投票所已安排替代道路。

交通部公路局北區養護工程分局表示，該邊坡崩落巨石主要有2顆，尺寸分別為6公尺乘以6公尺和6公尺乘以7公尺，質地為砂岩非常堅硬，復興工務段已調派大型破碎機具從坍方兩端全力排除，預估需延至24日下午才能搶通。

由於核三公投將於明天投票，復興區公所啟動應變，後山3個投票所已安排選票及返鄉投票民眾以替代道路通行；有洗腎需求民眾由桃園市政府衛生局協助接駁運送。

北區養護工程分局建議，用路人可改用台9線及國道5號往返桃園及宜蘭；台7線巴陵地區可藉由台7線東行宜蘭，也可利用桃113線及竹60-1鄉道前往新竹縣，但該路線為禁行甲類大客車，建議非必要時應減少行經該路段並預先規劃行程。

桃園市復興區台7線33公里處榮華橋路段21日發生邊坡落石坍方造成雙向交通阻斷。交通部公路局北區養護工程分局22日表示，預計24日下午才能搶通。圖／中央社（復興區公所提供）
投票 桃園 公投

