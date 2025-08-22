桃園復興台7線落石阻路 公所：替代道路通投票所
桃園市復興區台7線33公里處榮華橋路段，昨天發生邊坡落石坍方造成雙向阻斷。公路局今天表示，24日下午才能搶通；區公所說，因應明天公投，後山3個投票所已安排替代道路。
交通部公路局北區養護工程分局表示，該邊坡崩落巨石主要有2顆，尺寸分別為6公尺乘以6公尺和6公尺乘以7公尺，質地為砂岩非常堅硬，復興工務段已調派大型破碎機具從坍方兩端全力排除，預估需延至24日下午才能搶通。
由於核三公投將於明天投票，復興區公所啟動應變，後山3個投票所已安排選票及返鄉投票民眾以替代道路通行；有洗腎需求民眾由桃園市政府衛生局協助接駁運送。
北區養護工程分局建議，用路人可改用台9線及國道5號往返桃園及宜蘭；台7線巴陵地區可藉由台7線東行宜蘭，也可利用桃113線及竹60-1鄉道前往新竹縣，但該路線為禁行甲類大客車，建議非必要時應減少行經該路段並預先規劃行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言