桃園復興台7線落石阻路 公所：替代道路通投票所

桃園市復興區台7線33公里處榮華橋路段，昨天發生邊坡落石坍方造成雙向阻斷。公路局今天表示，24日下午才能搶通；區公所說，因應明天公投，後山3個投票所已安排替代道路。

交通部公路局北區養護工程分局表示，該邊坡崩落巨石主要有2顆，尺寸分別為6公尺乘以6公尺和6公尺乘以7公尺，質地為砂岩非常堅硬，復興工務段已調派大型破碎機具從坍方兩端全力排除，預估需延至24日下午才能搶通。

由於核三公投將於明天投票，復興區公所啟動應變，後山3個投票所已安排選票及返鄉投票民眾以替代道路通行；有洗腎需求民眾由桃園市政府衛生局協助接駁運送。

北區養護工程分局建議，用路人可改用台9線及國道5號往返桃園及宜蘭；台7線巴陵地區可藉由台7線東行宜蘭，也可利用桃113線及竹60-1鄉道前往新竹縣，但該路線為禁行甲類大客車，建議非必要時應減少行經該路段並預先規劃行程。