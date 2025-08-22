竹縣峨眉鄉幸福巴士試營運 採全預約制搭配彈性路線

位於新竹縣最南端、與苗栗交界的峨眉鄉，因長期缺乏便利交通，居民出行困難。如今，在鄉公所與一群返鄉青年的努力下，幸福巴士試營運上路。這項服務歷經3年籌備，採全預約制及彈性路線設計，民眾可提前一天透過電話或LINE預約，全票15元、半票8元，盼能改善偏鄉交通困境。

縣府交通旅遊處指出，交通部公路局已於2024年8月核定補助幸福巴士營運缺口，並由峨眉鄉公所與新竹縣大隘青年共好協會協力推動。目前採現金收費，敬老卡及多卡通設備將於近期申請完成，9月中也將舉辦正式通車典禮。

行駛路線包含峨眉幹線：每日8班，主要行駛於新竹客運5609線（竹東-珊珠湖）的既有路廊、峨眉支線：每日行駛班次數不限，單月營運里程以2000公里為上限，將各村落連結至幹線上，皆採全預約制。

峨眉鄉幸福巴士的上路，一群返鄉青年是重要的幕後推手。 新竹縣大隘青年共好協會包括鄧君婷等人逐一拜訪村長等地方人士，深入各村徒步街訪，了解鄉親們的日常路線，他們發現，年邁長輩光是走路到公車站牌體力就無法負荷，清晨6點搭車到街上辦事但得滯留3、4個小時才有回程公車好回家，阿公阿婆想要剪頭髮須等孩子放假回家才能接送出門，也有新住民媽媽不會騎摩托車只能等先生下班才能外出。

歷經3年的實地調查和行政程序，深入在地超過80個站點，終於規畫出適合峨眉的交通模式。幸福巴士試營運的預約時間為上午9點到下午5點，行駛時間是上午6點30分到下午6點，預約才有車，幸福巴士預約可撥打專線：0910-173315或傳訊息到LINE，提供搭車時間、地點、個人資料；如臨時決定不搭車，請在搭車前一天傍晚5點前取消預約。