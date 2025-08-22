快訊

北部工業區理事長訪桃園零排放標竿企業 減碳創新成果

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
全國工業區廠商聯合總會北部理事長聯誼會與友達光電團隊合影。圖／經發局提供
中華民國工業區廠商聯合總會北部理事長聯誼會，與桃園市平鎮工業區產業發展協會今日舉辦年度觀摩活動，前往渴望園區友達光電龍潭廠，及水資源教育館等特色場域。

桃園市長張善政也到場和廠聯會交換意見，他表示這次活動不僅深化桃園與北部工業區理事長間的交流合作，更能讓產業界深入了解永續發展、水資源管理及地方文化產業的重要；透過科技、文化與環境的結合，為產官雙方建立更緊密的合作橋樑，也歡迎未來可多來桃園交流，創造未來更多合作契機。

張善政指出，目前國內業者受到對等關稅的重大影響與衝擊，市府相當關心，業者可透過各廠協會表達需求，市府會協力與業界共同面對挑戰。友達光電水資源教育館展現了企業在製程用水回收、循環再利用與節能減碳上的創新成果，充分呼應產業邁向2050淨零碳排的全球趨勢；張善政肯定中華民國工業區廠商聯合總會，於2023年8月1日成立「產業園區低碳轉型專案辦公室」，協助工業區廠商投入低碳轉型與綠色升級。

經濟發展局表示，市府積極營造企業友善投資環境，投資服務中心導入「全生命周期」、「全方位服務」機制，協助企業從覓地、建廠、擴廠、覓才、覓財、營運、轉型、研發到拓展新商機等各階段需求，全程陪伴高科技廠商完成投資，讓桃園成為領先國際的科技城市。

同時，市府也引進國際創新資源，包括全球知名創新加速器 Plug and Play（PNP）已落地桃園，並推動國際新創加速輔導計畫，聚焦AIoT人工智慧物聯網、智慧城市與供應鏈、無人機與低軌衛星、以及永續發展等關鍵領域，透過為期3個月的密集課程，提供新創團隊一對一專業顧問輔導，企業對接媒合與國際市場拓展等資源，協助具潛力的新創團隊加速技術商品化，推動成果實際應用與產業導入。第二批次徵選活動將於9月1日至9月29日開放報名，歡迎聚焦智慧應用與前瞻科技的新創團隊踴躍參加。

張善政（左）贈中華民國工業區廠商聯合總會事長許正雲紀念品。圖／經發局提供
全國工業區廠商聯合總會北部理事長聯誼會參訪友達二次廢水站。圖／經發局提供
