桃園沿海竹林出現大量廢棄物及垃圾 臭氣沖天民眾抱怨盼快處理

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
近日有民眾發現，桃園市新屋區觀海路一段788巷周邊民眾通報，近日有不法人士將垃圾傾倒在深圳里的竹林裡，內容物包含一般垃圾、回收、廚餘等等，經過日曬雨淋，臭氣熏天、蚊蟲孳生、嚴重影響周圍鄰里。圖／桃園市環保局提供
近日有民眾發現，桃園市新屋區觀海路一段788巷周邊有不法人士將垃圾傾倒在深圳里竹林，內容有一般垃圾、回收、廚餘等，經日曬雨淋，臭氣熏天、蚊蟲孳生、嚴重影響周圍鄰里。桃園市環保局回應，本月12日已與警方到場查看，該處有生活垃圾、資源回收物等廢棄物，且現場留有小貨車1台，稽查人員即循線依車牌號碼追蹤車主到案說明。另因廢棄物堆置產生異臭味，並派員消毒，將再通知行為人盡速清除。

市議員陳睿生表示，接獲民眾通報後，已邀集相關單位到場現勘，現場已先請環保局出動消毒車做環境消毒，並要求環保局與警察機關盡速查緝違法車輛，將犯罪者繩之以法，對於破壞地方環境的不法人士，絕不寬貸。

據了解，該垃圾位置為陳姓地主承租給彭姓男子，但今年7月底租約到期後，決定不再續租給彭男，事後卻發現該位置上有大量不明垃圾，更曾出現晚上移工聚集烤肉的狀況，恐造成地方上環境破壞，及安全隱憂，地方希望盡速解決。

環保局回應，本月12日已與警方到該地點勘查，該地有約67.8立方公尺的廢棄物棄置，廢棄物內容物有生活垃圾、資源回收物，且現場留有小貨車1台，稽查人員即循線依車牌號碼追蹤車主到案說明。另因廢棄物堆置產生異臭味，現場已由新屋區中隊協助派員消毒，將待行為人到案說明後除依法裁處外，後續也會要求行為人盡速將該處廢棄物清除。

近日有民眾發現，桃園市新屋區觀海路一段788巷周邊民眾通報，近日有不法人士將垃圾傾倒在深圳里的竹林裡，內容物包含一般垃圾、回收、廚餘等等，經過日曬雨淋，臭氣熏天、蚊蟲孳生、嚴重影響周圍鄰里。圖／桃園市環保局提供
桃園 廢棄物 環保局

