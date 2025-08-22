桃園總圖限量音樂盒吸睛 「只換不賣」想要得多讀一點書

桃園市立圖書館今與桃園市南勢國小、日本千葉商科大學跨國交流，3方互贈禮品留念，以總圖為底的音樂盒首度亮相，立刻成為全場焦點，但這款音樂盒目前只換不賣，而且想換得多讀一點書。

桃園市立圖書館與2校交流源於去年千葉商大來訪，帶團教授河原隆行希望在「地方創生」和「永續教育」2議題與桃園有更深入的交流，所以館方今年邀請在生態永續方面不遺餘力的南勢國小加入，3方上午在校園交流各自生活遭遇與故事，並將故事具象化製成手提杯帶，下午在總圖以「故事換咖啡」方式，與更多民眾互動，是一場結合人文與實作的行動藝術。

交流會上，館方與校方也互贈禮品留念，千葉商大準備代表日本特色的酒盛（方形盛酒容器），南勢國小致贈台灣藍鵲、喜鵲玩偶一對，館方則準備印有總圖意象的限量音樂盒，格外引人注目。

館方表示，音樂盒是採鏤空設計呈現總圖造型，透過光影流動，能展現圖書館白天與夜晚變化，悠揚音樂則象徵知識與人文的長流，它不僅是收藏品，更承載台日深厚情誼。

館方也說，音樂盒彌足珍貴，目前只換不賣，民眾可憑「閱讀存摺」500點兌換，點數則要靠借閱書籍累積，數量有限，換完為止。