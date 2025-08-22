聽新聞
桃園虎頭山公園遊具老舊遊客下滑 市府：斥資5千萬改造
桃園市虎頭山風景特定區緊鄰市中心，交通方便促成遊客逐年成長，但特定區內公園設施老舊又不符現行使用安全規範，恐有疑慮。為此，市府打算投入5210萬元改造，以貓頭鷹為主題建構各式兒童遊具和探索場域，預計最快年底動工，2027年完工開放。
虎頭山風景特定區幅員遼闊，假日常有民眾攜家帶眷健行，累了直接在公園草地或涼亭休息野餐，以兒童為主的森林探索場域「奧爾森林學堂」更是家長帶孩子放電的絕佳去處，遊客逐年攀升，前年突破400萬人次，但高使用率也帶來高耗損，許多設施已不敷使用，去年下滑到362萬人。
桃園市風景管理處指出，奧爾森林學堂啟用至今約13年，設施老舊是必然的，有些遊具設計也不符現行安全規範，，因此推動「虎頭山風景特定區服務設施改造工程」，預計花費5210萬餘元汰舊換新，工程範圍除了森林學堂，還包括5號公廁。
風管處表示，新設施將以「貓頭鷹的冒險故事」為主題，將自由玩樂、森林探索及環境教育等觀念結合融入在場域設計，也會在避免過度擾動文化遺產的前提下施作。
風管處長廖育儀表示，「貓頭鷹的冒險故事」講述貓頭鷹的一生，磨石子滑梯、繩橋、躺網分別應貓頭鷹俯衝獵食、穿梭森林和停留休息等意境，設施還有鳥蛋、鳥巢等設計，可親子同遊，一起跟著故事探索場域，達到寓教於樂目的。
