快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

聽新聞
0:00 / 0:00

配合桃園捷運綠線施工 八德「這路段」28日起將封閉

桃園電子報／ 桃園電子報

349761
配合捷運綠線施工，桃園市八德區介壽路二段15號223號往桃園方向車道於8月28日晚間起封閉。圖：捷工局提供

配合捷運綠線施工，桃園市八德區介壽路二段15號223號往桃園方向車道於8月28日晚間起封閉，屆時請車輛注意行車動線，以免發生危險。

捷運工程局說明，捷運綠線為施工所需，自8月28日夜間起，八德區介壽路二段15號至223號封閉往桃園方向車道，車輛請靠右側減速慢行，限速30公里，施工期間請駕駛人遵循相關標誌、號誌及標線，聽從義交人員指揮。

捷工局表示，施工期間造成民眾交通動線改變，感謝市民朋友體諒配合，施工團隊將秉持最短施工期程為目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上捷工局官網查詢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：配合桃園捷運綠線施工 八德「這路段」8/28起將封閉

延伸閱讀：

  1. 車頭撞爛！國1桃園段4車連環撞 事故原因待查
  2. 網傳龜山「這裡」科技執法抓違規右轉 桃警澄清了

桃園 捷運 車道

延伸閱讀

鳳山將新闢八德滯洪池 居民盼防淹水也能增停車空間

八德男子情緒失控持榔頭砸車窗 警噴辣椒水壓制送辦

行人安全優先！斥資1.6億元桃園領航北路將增避車彎增安全

「猜猜我是誰」梗用不膩 桃園婦險遭假兒子騙錢

相關新聞

去年1死未記教訓？桃園捕蜂隊未穿防護衣火攻虎頭蜂惹議

桃園市農業局曾捕蜂捉蛇隊員遭虎頭蜂螫喪命，後來添購強心針保命，也要求隊員執勤落實SOP維護安全，但近日網傳2名隊員持瓦斯...

新竹十八尖山驚見死貓掛樹頭 民俗專家破解背後禁忌

新竹市十八尖山是親子健行和運動的好去處，不過新竹市議員黃文政指出，近日竟有民眾將死貓吊掛在樹上，畫面令人難過，呼籲大眾愛...

配合桃園捷運綠線施工 八德「這路段」28日起將封閉

配合捷運綠線施工，桃園市八德區介壽路二段15號223號往桃園方向車道於8月28日晚間起封閉。圖：捷工局提供 配合捷運綠線施工，桃園市八德區介壽路二段15號223號往桃園方向車道於8月28日晚間起封閉，

桃園虎頭山公園遊具老舊遊客下滑 市府：斥資5千萬改造

桃園市虎頭山風景特定區緊鄰市中心，交通方便促成遊客逐年成長，但特定區內公園設施老舊又不符現行使用安全規範，恐有疑慮。為此...

苗縣射流溝中度汙染 砸2.2億改善水質

苗栗縣竹南鎮射流溝長期水質堪憂，為中度汙染河川，苗栗縣政府獲環境部全國水環境改善計畫核定補助1.8億元，總斥資約2.2億...

台7線桃園榮華段坍方 今下午拚搶通

桃園市復興區台7線33公里榮華橋附近邊坡昨凌晨2時大坍方，雙向中斷無法通行，有1團前往巴陵旅行團37人緊急轉至新竹方向撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。