配合桃園捷運綠線施工 八德「這路段」28日起將封閉
配合捷運綠線施工，桃園市八德區介壽路二段15號223號往桃園方向車道於8月28日晚間起封閉，屆時請車輛注意行車動線，以免發生危險。
捷運工程局說明，捷運綠線為施工所需，自8月28日夜間起，八德區介壽路二段15號至223號封閉往桃園方向車道，車輛請靠右側減速慢行，限速30公里，施工期間請駕駛人遵循相關標誌、號誌及標線，聽從義交人員指揮。
捷工局表示，施工期間造成民眾交通動線改變，感謝市民朋友體諒配合，施工團隊將秉持最短施工期程為目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上捷工局官網查詢。
本文章來自《桃園電子報》。原文：配合桃園捷運綠線施工 八德「這路段」8/28起將封閉
