新竹十八尖山驚見死貓掛樹頭 民俗專家破解背後禁忌
新竹市十八尖山是親子健行和運動的好去處，不過新竹市議員黃文政指出，近日竟有民眾將死貓吊掛在樹上，畫面令人難過，呼籲大眾愛護動物。市府也呼籲，動保園區已提供寵物遺體處理，若隨意棄置動物遺體，可依廢清法最高裁罰6千元。
黃文政指出，近日卻接獲建華里長林宸玉獲通報，有民眾發現十八尖山樹上疑有被吊掛的死貓，令人心痛。他得知消息後，立即聯繫公管中心人員前往處理，並感嘆「十八尖山是市民最常利用的休憩場所，卻出現這樣令人難過的畫面」。
黃文政強調，動物是我們的朋友，也值得被善待與尊重，請勿傷害、遺棄動物，更不要隨意將動物遺體棄置於公共場所，讓我們以愛心守護生命，一起維護環境整潔與安全，讓市民能安心運動休閒，尊重生命、善待動物，才是文明社會最基本的態度。
民俗專家蔡東平表示，「死貓掛樹頭、死狗放水流」是一種民俗，在以往的觀念來說，牛跟犬對人有忠義，希望牠們死後能夠回歸大自然、四處走動，因此用放水流的方式，讓牠們的靈魂可以到處去，
蔡東平說，至於貓咪以往的人並沒有把貓咪當寵物，加上古代人認為貓與鳥這兩種動物都是邪惡的，死後會作怪，因此就把牠們掛在樹上，代表將靈魂束縛樹上，這樣業力就會減弱，靈也跑不了，就不會作怪了。
新竹市動物保護及防疫所表示，目前市府動保園區已提供寵物遺體集體化處理服務，費用為每公斤80元，方便民眾使用；至於有無虐待動物部分，若動物已往生後遭棄置，則不屬於虐待動物情形。市府呼籲飼主在面對毛孩離世時，應以負責態度妥善處理，展現對生命的尊重。
新竹市環境保護局表示，動物屍體不應懸掛於公共場所，以免影響市容與衛生；環保局將聯繫十八尖山管理單位加強巡查與勸導，倘若查證行為人，將依違反廢棄物清理法第27條規定處1200元以上6000元以下罰鍰，並持續透過宣導引導民眾以合法、衛生方式處理寵物遺體，以兼顧環境整潔與社會觀感。
