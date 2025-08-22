快訊

去年1死未記教訓？桃園捕蜂隊未穿防護衣火攻虎頭蜂惹議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市捕蜂捉蛇大隊日前除蜂採取火攻，未穿防護衣惹議（示意圖）。本報資料照片
桃園市農業局曾捕蜂捉蛇隊員遭虎頭蜂螫喪命，後來添購強心針保命，也要求隊員執勤落實SOP維護安全，但近日網傳2名隊員持瓦斯噴燈火攻虎頭蜂窩影片且未穿防護衣，民代直搖頭說「莫等出事再檢討」；農業局坦承有錯，將檢討懲處與加強教育訓練。

桃園市捕蜂捉蛇大隊1名義消身分的范姓隊員，去年11月摘除民宅虎頭蜂窩時被螫傷，因過敏休克，送醫搶救不治，事件引發社會關注，范員家屬爭取義消「因公殉職」撫卹被中央駁回也引發議論；農業局後來添購強心針，要求出勤隊員隨身攜帶保命，也要求隊員確實穿戴防護衣，以維自身安全。

網路近日流傳一段影片，2名男子大白天各持1根綁著瓦斯噴燈的長桿，以火攻方式清除虎頭蜂窩，猛烈火勢迅速把蜂窩、樹葉和樹枝燒成一團火球，由於蜂窩一牆之隔就是鐵皮屋，處理方式也引發延燒疑慮。

國民黨桃園市議員徐玉樹指出，最好的除蜂時間是晚上，利用蜂群返巢休息機會，才能一網打盡，正確的除蜂流程是工作人員先穿戴完整防護衣，然後用紙團封住蜂巢出入口，再用捕蜂網將整個蜂巢套緊摘除。在白天用火攻不僅可能引發火災，蜂群也有可能逃跑並在其他地方築巢，導致問題無法徹底解決。

徐玉樹認為，除蜂人員未穿防護衣不妥，強調公部門有公部門規定，執行人員必須遵守，農業局去年發生憾事後添購救命針劑，顯見這項工作風險高，人命關天，莫等出事再來檢討。另外，農業局擬將業務委由民間專業機構處理，此部分應加緊研議。

農業局表示，該案是捕蜂捉蛇第二大隊18日在中壢執行黃腰虎頭蜂窩拆除作業，隊員評估採取火攻與蜂窩有一定距離，所以未穿完整防護衣，但本市捕蜂捉蛇作業要點明文禁止火攻，違規事實明確，後續將依規定懲處，也會加強教育訓練；關於捕蜂捉蛇業務委外，局長陳冠義表示正與消防局密切討論，預計近期會有結果。

桃園 虎頭蜂 捕蜂捉蛇

