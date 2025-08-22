聽新聞
0:00 / 0:00

台7線桃園榮華段坍方 今下午拚搶通

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
復興區台7線33公里路段落石大坍方，由於巨型岩石堅硬、破碎困難，昨下午大雨又造成落石坍方擴大，搶通延至今天下午。圖／復興區公所提供
復興區台7線33公里路段落石大坍方，由於巨型岩石堅硬、破碎困難，昨下午大雨又造成落石坍方擴大，搶通延至今天下午。圖／復興區公所提供

桃園市復興區台7線33公里榮華橋附近邊坡昨凌晨2時大坍方，雙向中斷無法通行，有1團前往巴陵旅行團37人緊急轉至新竹方向撤離。復興工務段獲報派大型機具搶修，未料昨下午山區雷陣雨，邊坡持續落石坍方擴大，無法搶修，預計今天下午4時搶通。

復興區長蘇佐璽說，台7線33公里處邊坡落石大坍方，道路中斷，後山的高義、三光、華陵3里今停班、停課。復興工務段搶修，掉落石塊破碎不易，搶修將延至今天下午，後山居民外出得繞道新竹、宜蘭方向進出。

公路局復興工務段指出，台7線33公里坍方面積約30公尺長、15公尺高，研判是受到前天下午強降雨影響，造成該處邊坡土石坍塌。工務段出動大型機具搶修，但最大岩石長寛各達8公尺且質地堅硬，大型機具破碎作業困難，下午又逢雷陣雨，造成坍方面積擴大至長40公尺、高30公尺。

復興工務段表示，搶修不易加上夜間視線不佳，為確保施工人員安全，最快今下午4時搶通。

延伸閱讀

桃園未來旅遊論壇推動台日合作 張善政發展智慧旅遊

「猜猜我是誰」梗用不膩 桃園婦險遭假兒子騙錢

被控貪汙、偽造文書 桃園議員舒翠玲緩刑3年吐心聲

桃園台七線33K大坍方擴大「雙向中斷」 復興後山3里明天再停班課一天

相關新聞

苗縣射流溝中度汙染 砸2.2億改善水質

苗栗縣竹南鎮射流溝長期水質堪憂，為中度汙染河川，苗栗縣政府獲環境部全國水環境改善計畫核定補助1.8億元，總斥資約2.2億...

台7線桃園榮華段坍方 今下午拚搶通

桃園市復興區台7線33公里榮華橋附近邊坡昨凌晨2時大坍方，雙向中斷無法通行，有1團前往巴陵旅行團37人緊急轉至新竹方向撤...

桃園未來旅遊論壇推動台日合作 張善政發展智慧旅遊

桃園市長張善政今出席「2025桃園未來旅遊論壇」表示，桃園首度以人工智慧為主軸舉辦觀光論壇，旨在運用新科技推動旅遊服務精...

桃園台七線33K大坍方擴大「雙向中斷」 復興後山3里明天再停班課一天

桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近今天邊坡落石大坍方，雙向中斷無法通行，今天下午落石坍方擴大，復興工務段大型機具搶通不...

導入MCI平整度檢測系統 竹北市公所投1.6億改善路面

新竹縣竹北市人口快速成長，大樓密集開發，大型車輛頻繁進出施工區域，導致道路基礎受損、凹凸不平。竹北市公所投入1.6億經費...

桃園台七線33K大坍方擴大！搶通延至明天 雪霧隧道17時起封閉管制

桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近今天凌晨突然邊坡落石大坍方，研判昨天強降雨勢造成大坍方落石，雙向中斷無法通行，前往巴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。