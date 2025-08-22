苗縣射流溝中度汙染 砸2.2億改善水質

苗栗縣竹南鎮射流溝長期水質堪憂，為中度汙染河川，苗栗縣政府獲環境部全國水環境改善計畫核定補助1.8億元，總斥資約2.2億元進行射流溝水質改善工程，昨動土。射流溝將以礫間接觸氧化法淨化水質，預計2027年6月完工。

射流溝是竹南當地主要農田灌溉溝渠，因兩側有農畜養殖及市中心區域排放的生活汙水，還曾遭傾倒不明工業廢水汙染，衍生魚群暴斃事件，屢有民眾陳情要求改善，同步營造沿岸綠美化景觀。

縣府昨在竹南鎮龍鳳宮前停車場舉行「射流溝水環境改善工程」動土典禮，一旁正是射流溝流經區域，清楚可見混濁水質。

水利處指出，射流溝沿岸雖位於公共汙水下水道系統接管區域範圍內，但住戶排水多為雨水及汙水混流，且部分房屋仍未納入公共汙水下水道系統，生活廢水、汙水持續排入射流溝，經採樣測試河川水質汙染指數值介於5至5.7，屬中度汙染。

改善工程採取「礫間接觸氧化法」，將汙水引入礫石間淨化場充填礫石的槽體內，並餵養生長在槽體內礫石表面、可吞噬有機營養值的微生物，以利分解水中有機營養質，進而降低汙染指數值減為輕度汙染。同時設置教學廊道，可觀察礫石間汙水流動及淨化成效。

苗栗縣長鍾東錦昨主持動土典禮，身為苗栗子弟的環境部長彭啓明也受邀見證。