聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣射流溝中度汙染 砸2.2億改善水質

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
竹南鎮射流溝水質經檢測屬中度汙染，有改善必要，民眾建議同時打造綠美化景觀營造。記者吳傑沐／攝影
竹南鎮射流溝水質經檢測屬中度汙染，有改善必要，民眾建議同時打造綠美化景觀營造。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣竹南鎮射流溝長期水質堪憂，為中度汙染河川，苗栗縣政府獲環境部全國水環境改善計畫核定補助1.8億元，總斥資約2.2億元進行射流溝水質改善工程，昨動土。射流溝將以礫間接觸氧化法淨化水質，預計2027年6月完工。

射流溝是竹南當地主要農田灌溉溝渠，因兩側有農畜養殖及市中心區域排放的生活汙水，還曾遭傾倒不明工業廢水汙染，衍生魚群暴斃事件，屢有民眾陳情要求改善，同步營造沿岸綠美化景觀。

縣府昨在竹南鎮龍鳳宮前停車場舉行「射流溝水環境改善工程」動土典禮，一旁正是射流溝流經區域，清楚可見混濁水質。

水利處指出，射流溝沿岸雖位於公共汙水下水道系統接管區域範圍內，但住戶排水多為雨水及汙水混流，且部分房屋仍未納入公共汙水下水道系統，生活廢水、汙水持續排入射流溝，經採樣測試河川水質汙染指數值介於5至5.7，屬中度汙染。

改善工程採取「礫間接觸氧化法」，將汙水引入礫石間淨化場充填礫石的槽體內，並餵養生長在槽體內礫石表面、可吞噬有機營養值的微生物，以利分解水中有機營養質，進而降低汙染指數值減為輕度汙染。同時設置教學廊道，可觀察礫石間汙水流動及淨化成效。

苗栗縣長鍾東錦昨主持動土典禮，身為苗栗子弟的環境部長彭啓明也受邀見證。

延伸閱讀

苗縣通霄坪頂多山少耕地 居民另闢生路投入「鳳凰」產業

斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

高雄新增2例鉤端螺旋體病 發病前接觸汙水汙泥、見鼠跡

瓦磘溝蛻變生態奇蹟 烏魚現蹤見證水質回春

相關新聞

苗縣射流溝中度汙染 砸2.2億改善水質

苗栗縣竹南鎮射流溝長期水質堪憂，為中度汙染河川，苗栗縣政府獲環境部全國水環境改善計畫核定補助1.8億元，總斥資約2.2億...

桃園未來旅遊論壇推動台日合作 張善政發展智慧旅遊

桃園市長張善政今出席「2025桃園未來旅遊論壇」表示，桃園首度以人工智慧為主軸舉辦觀光論壇，旨在運用新科技推動旅遊服務精...

桃園台七線33K大坍方擴大「雙向中斷」 復興後山3里明天再停班課一天

桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近今天邊坡落石大坍方，雙向中斷無法通行，今天下午落石坍方擴大，復興工務段大型機具搶通不...

導入MCI平整度檢測系統 竹北市公所投1.6億改善路面

新竹縣竹北市人口快速成長，大樓密集開發，大型車輛頻繁進出施工區域，導致道路基礎受損、凹凸不平。竹北市公所投入1.6億經費...

桃園台七線33K大坍方擴大！搶通延至明天 雪霧隧道17時起封閉管制

桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近今天凌晨突然邊坡落石大坍方，研判昨天強降雨勢造成大坍方落石，雙向中斷無法通行，前往巴...

誰是幸運兒？桃園YouBike第1億名騎士將出爐 預言成功拿蛋糕

桃園市YouBike啟用至今突破9920萬人次，預計9月上旬破億，市府交通局為歡慶重要里程碑，即日起至31日推出「我是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。