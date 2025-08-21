橋藝國家代表隊U21、 U16選拔賽今落幕 苗栗12名中小學生包辦全部名額

115年度中華民國青少年橋藝國家代表隊U21、 U16選拔賽今天落幕，苗栗縣12名優秀學子獲選為橋牌國手，包辦U21、U16組全部國手名額，再度展現苗栗學子頂尖的橋藝才華。

這次選拔賽上周起在台北市舉辦，U21組8月15至17日一連三天進行賽事，U16組從8月19日至21日舉行，在激烈的競爭後，明年U21、U16組國際賽的教練及選手團隊終於產生。

U21組代表隊包括教練邱宏宬、國手邱歆偉、彭哲星、陳子維、吳晉宇、張以諾及賴子明；U16組代表隊為教練邱宏宬 、王盟翔和國手彭昱瑞、王晨安、吳昊宸、鄭又碩、黃宥恩及林學聖，明年將代表國家參加各項重要的國際橋藝競賽。

苗栗縣體育會橋藝委員會主委張志宇表示，今年參賽的隊數較去年更多，賽況非常激烈，每場賽事考驗選手的心智與體力，期許苗栗縣橋藝選手精益求精，藉國際賽磨練實戰經驗，在橋藝界持續發光發熱，再創佳績。