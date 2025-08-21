桃園未來旅遊論壇推動台日合作 張善政發展智慧旅遊

桃園市長張善政今出席「2025桃園未來旅遊論壇」表示，桃園首度以人工智慧為主軸舉辦觀光論壇，旨在運用新科技推動旅遊服務精緻化與智慧化，也期盼未來透過更精闢的數據分析與經驗交流，深入掌握遊客旅遊與消費偏好，進一步打造更貼心、更優質的旅遊體驗。

張善政表示，人工智慧能有效分析旅客的偏好與消費習慣，並轉化為精準服務的依據。以日本知名零售品牌唐吉訶德為例，自進駐桃園以來，不論平日或假日都吸引大批民眾前往消費，顯示市場需求龐大，若能將消費數據納入分析，不僅有助於掌握桃園市民對日本商品的購買偏好，也能透過其母公司在日本蒐集的消費者資料，反向瞭解日本旅客來臺時的消費模式。

張善政強調，雙向數據交流不僅能優化雙方服務，更能提升台日觀光的合作深度與品質。

今日論壇特別邀請多位日本觀光產業代表與會，共同探討智慧觀光的未來趨勢。張善政說，日本向來是國人最喜愛的旅遊目的地之一，台灣也是許多日本旅客國外旅遊的首選地，為了深化台日合作，今年已2度率團赴日考察，除了5月前往東京考察軌道經濟與城市規畫經驗外，本月更走訪香川縣與宮城縣，參訪瀨戶內國際藝術祭，也與名取、岩沼市簽署觀光及產業合作備忘錄（MOU），促進雙方更多元的城市合作。

張善政指出，桃園為國門之都，隨著日本來臺旅遊人數增加，市府將持續深化台日雙方情誼，全力促進兩地的觀光與產業交流，讓雙邊的互動更加緊密。

今日活動中，張善政擔任見證人，見證桃園市觀光發展基金會與日本「酷日本數位旅遊振興協會」簽署合作協議，期許未來雙方能在人工智慧與數據應用領域展開更深度合作，推動雙邊資料共享，精準掌握旅客習性，為台日觀光合作開創新局。