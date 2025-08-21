聽新聞
桃園台七線33K大坍方擴大「雙向中斷」 復興後山3里明天再停班課一天
桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近今天邊坡落石大坍方，雙向中斷無法通行，今天下午落石坍方擴大，復興工務段大型機具搶通不及，復興區長蘇佐璽今天下午表示，該路段邊坡大坍方，公路局北區養護分局確認搶通延至明天下午4時，經報告市長張善政同意，後山的高義、三光、華陵3里明天再停班、停課一天。
台七線33公里落石大坍方，雙向中斷，現場巨岩質地堅實破碎不易，午後又逢雷陣雨，造成落石坍方持續，考量夜間視線不佳，為確保施工人員安全，公路局復興工務段原訂今天下午3時搶通作業，延至明天下午4時。
蘇佐璽表示，台七線33公里路段落石大坍方，雙向中斷，高義、三光、華陵3里今天停班停課一天，今天下午3時30分經報告市長張善政同意，後山的高義、三光、華陵3里，包括後山各文化健康站，明天繼續停班、停課一天。
