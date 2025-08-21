導入MCI平整度檢測系統 竹北市公所投1.6億改善路面

新竹縣竹北市人口快速成長，大樓密集開發，大型車輛頻繁進出施工區域，導致道路基礎受損、凹凸不平。竹北市公所投入1.6億經費啟動「竹北路廊街廓系統性改善工程」，導入MCI平整度檢測，讓施工更有效率，也讓道路更耐用。

竹北市長鄭朝方指出，竹北大樓密集開發，加上各管線單位反覆開挖，造成路面補丁與「假修復」現象，讓道路品質備受市民詬病。更有營造廠重車長期行經環北路、中山路、泰和路成為「重災區」，而縣政二路、三民路、博愛街更是「痛點重災區」。

鄭朝方表示，自己也是用路人，對顛簸不平的路況感同身受，為徹底解決現今問題，從下個月起至12月初，將以1.6億經費啟動「竹北路廊街廓系統性改善工程」，第一階段對重災路段優先刨鋪，並採分段施作，降低民怨、維護安全。

此外，竹北市公所率全台三級政府之先，採用日本開發的MCI（Maintenance Control Index）平整度檢測，此方法能精準找出「隱形路損嚴重區」，並提供科學、客觀數據，將這些區塊串連成完整「街廓」，納入系統性改善規畫，讓施工更有效率，也讓道路更耐用。

竹北市公所說明，MCI檢測由早期配備大型鏡頭與掃描器的「富玉攻頂一號」鋪面調查車，進化為「富玉攻頂二號」APP系統，只需將智慧型手機固定於車輛上即可蒐集裂縫、坑洞與平坦度等數據，如同替道路做「核磁共振」，大幅提升檢測效率與精準度。