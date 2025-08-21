快訊

桃園台七線33K大坍方擴大！搶通延至明天 雪霧隧道17時起封閉管制

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興區公所提供
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興區公所提供

桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近今天凌晨突然邊坡落石大坍方，研判昨天強降雨勢造成大坍方落石，雙向中斷無法通行，前往巴陵旅行團37人已轉至新竹方向撤離，復興工務段派大型機具搶修，未料今天下午山區雷陣雨，邊坡持續落石坍方擴大，無法搶修，工務段預計最快延至明天下午4時搶通，台7線31.5至33.6K路段今天下午5時實施夜間封閉管制。

復興區長蘇佐璽表示，台7線33K邊坡落石大坍方，造成台七線道路中斷無法通行，目前復興工務段搶修，掉落大石塊破碎不易，搶修將延至明天下午，後山居民外出被迫繞道新竹、宜蘭方向進出，後山的高義、三光、華陵3里明天是否繼續停班、停課？區公所將在今天下午稍晚宣布。

公路局復興工務段指出，台七線33公里桃園市復興區榮華橋附近路段，今天凌晨2時突然邊坡落石大坍方長約30公尺、高15公尺面積，雙向中斷，研判昨天下午一陣強降雨，瞬間雨量很大，造成該處邊坡土石坍塌。

工務段出動大型機具搶修，因現場掉落巨岩質地堅實破碎不易，下午又逢雷陣雨，坍方落石不斷，考量夜間視線不佳，為確保施工人員安全，原訂下午3時施工搶通作業，最快延至明天下午 4時，此外，昨天前往復興巴陵地區旅遊的一輛遊覽車搭載37人旅行團，受台七線33K坍方中斷影響滯留山區，行程受阻，遊行團隨後今天中午前行經新竹方向撤離。

復興工務段長洪一民表示，該坍方巨石掉落路段，最大岩石長寛各達8公尺，質地堅硬，大型機具破碎作業困難，搶修不易，下午突然下起雷陣雨，邊坡持續落石坍方擴大，造成坍方擴大至長40公尺、高30公尺，坍方落石面積增大，預計最快明天下午4時搶通。

北區養護分局表示，台七線榮華路段阻斷，坍方擴大，今天無法完成搶通，為確保用路人安全，台七線31.5至33.6公里的雪霧隧道桃園端至榮華派出所路段，今天下午5時起實施夜間封閉管制，請用路人配合管制作業。

復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興區公所提供
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興區公所提供
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興區公所提供
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興區公所提供
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興區公所提供
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興區公所提供
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興工務段提供
復興區台七線33公里路段落石大坍方，巨型岩石堅硬破碎難，下午大雨落石坍方擴大，搶通延至明天下午。圖／復興工務段提供

