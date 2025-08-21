誰是幸運兒？桃園YouBike第1億名騎士將出爐 預言成功拿蛋糕

桃園市YouBike啟用至今突破9920萬人次，預計9月上旬破億，市府交通局為歡慶重要里程碑，即日起至31日推出「我是預言家」活動，預測就能獲得蛋糕提貨券1張。

桃園YouBike推出至今滿十年，一直被各界廣泛運用，雖然去年因系統更新轉匯使用率下降，但現已回穩且持續攀升。交通局表示，YouBike預計9月上旬突破1億人次騎乘里程碑，為歡慶重要時刻，交通局攜手微笑單車推出限時活動，「我是預言家」邀請民眾預測哪天會破億。

交通局長張新福表示，桃園6月啟用復興區YouBike站點後，已完成「區區有YouBike」目標，目前建置超過600站，線上逾1.2萬輛車可使用，今年6月更創單月租借128萬次新高，較去年同期成長17%，預估今年9月租借次數突破1億。

「我是預言家」預測成功者可得蛋糕提貨券1份，第1億名租借者則可獲得Apple Watch與紀念悠遊卡，前後各2名幸運騎士也可以獲得百貨公司千元禮券和紀念悠遊卡。詳情可上活動官網查詢，網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco3sywTp_SrLm8INOjKp-fBXlWhKrooih8XZzgeprRPSy6BQ/viewform。