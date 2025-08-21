快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗第一家！京元電子竹南、銅鑼廠獲廢棄物零填埋白金級認證

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
京元電子今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋」白金級認證。圖／京元電子提供
京元電子今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋」白金級認證。圖／京元電子提供

京元電子（2449）今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠，已取得UL Solutions公司（優力國際安全認證公司）的UL 2799「廢棄物零填埋」白金等級認證，也是這項國際標準的最高級別。京元電子強調，京元是苗栗第一家獲得UL 2799白金級認證的企業，成功實現「100%廢棄物轉化率」，成為半導體測試產業中極少數獲得此認證的企業，彰顯公司在永續治理上的領導地位。

京元電子指出，京元是全球半導體測試領導廠商，這次取得的UL 2799白金級認證，也是目前全球對企業廢棄物管理最嚴格的永續標章之一，藉由全面推動廢棄物分類、回收再利用與堆肥等資源化處理機制，京元成功實現「100%廢棄物轉化率」，作為專業半導體測試代工廠，京元雖無自有品牌產品，但自2023年起積極導入系統性管理，從廠區作業流程、廢棄物流向、再利用模式到第三方處理單位，進行全方位稽核與改善，確保所有廢棄物經減量、資源化與能源轉換後，均符合最高標準的環境與法規要求。

除管理流程優化，京元也從源頭著手推動減廢行動，包括強化員工環保意識、落實內部教育訓練及攜手供應鏈導入低碳包材設計，提升物料使用效率。針對終端廢棄物，公司透過分類、回收、再利用機制，延長資源生命週期、減少碳足跡。2024年竹南與銅鑼兩廠的焚化廢棄物占比分別為11%與9%，2025年更降至9%與8%，年降幅達15%，展現資源化政策的實質成效。

京元電子表示，公司長期深耕永續經營，已導入ISO 14001、ISO 46001、ISO 50001等多項環境管理系統，並積極融合循環經濟策略，持續提升資源再生與減廢效能。

京元總經理兼永續長張高薰表示，京元相信廢棄物不是垃圾，而是未來的資源。這次獲得UL白金級認證，是全體員工與管理團隊共同努力的成果，更是京元對苗栗在地環境永續的具體承諾；未來，京元將持續精進源頭設計、減量管理與循環創新，朝向產業循環典範的目標邁步。京元身為苗栗在地高科技產業的領頭羊，這次的成果為苗栗縣推動產業永續轉型樹立了重要標竿，期待與縣府及各界攜手共創更美好的家園。

京元電子今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋」白金級認證。圖／京元電子提供
京元電子今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋」白金級認證。圖／京元電子提供
京元電子今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋」白金級認證。圖／京元電子提供
京元電子今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋」白金級認證。圖／京元電子提供
京元電子今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋」白金級認證，圖左為京元電子董事長李金恭。圖／京元電子提供
京元電子今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠取得UL Solutions公司的UL 2799「廢棄物零填埋」白金級認證，圖左為京元電子董事長李金恭。圖／京元電子提供

永續 廢棄物 半導體

延伸閱讀

影／大船入港！苗栗頭屋明德水庫遊艇復駛 第一艘下水備受期待

斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

小禎錄「胡來旅行社」慶生 女兒Emma驚喜現身苗栗

苗栗「6間超狂露營」大公開！免搭帳也能玩的豪華露營＆懶人露營，用調酒、溫泉、空拍照為假期加分

相關新聞

桃園台七線33K大坍方擴大！搶通延至明天 雪霧隧道17時起封閉管制

桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近今天凌晨突然邊坡落石大坍方，研判昨天強降雨勢造成大坍方落石，雙向中斷無法通行，前往巴...

偽造文書被控貪汙 桃園議員舒翠玲緩刑3年 吐心聲

國民黨桃園市議員舒翠玲被桃園地檢署指控利用人頭詐領助理費980萬餘元，起訴貪汙、偽造文書等罪，案經桃園地院多年審理，最後...

桃園台七線33K大坍方擴大中斷 復興後山3里明天再停班課一天

桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近今天邊坡落石大坍方，雙向中斷無法通行，今天下午落石坍方擴大，復興工務段大型機具搶通不...

導入MCI平整度檢測系統 竹北市公所投1.6億改善路面

新竹縣竹北市人口快速成長，大樓密集開發，大型車輛頻繁進出施工區域，導致道路基礎受損、凹凸不平。竹北市公所投入1.6億經費...

誰是幸運兒？桃園YouBike第1億名騎士將出爐 預言成功拿蛋糕

桃園市YouBike啟用至今突破9920萬人次，預計9月上旬破億，市府交通局為歡慶重要里程碑，即日起至31日推出「我是...

苗栗第一家！京元電子竹南、銅鑼廠獲廢棄物零填埋白金級認證

京元電子（2449）今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠，已取得UL Solutions公司（優力國際安全認證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。