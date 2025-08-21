苗栗第一家！京元電子竹南、銅鑼廠獲廢棄物零填埋白金級認證

京元電子（2449）今天宣布，旗下主要製造據點苗栗縣竹南廠與銅鑼廠，已取得UL Solutions公司（優力國際安全認證公司）的UL 2799「廢棄物零填埋」白金等級認證，也是這項國際標準的最高級別。京元電子強調，京元是苗栗第一家獲得UL 2799白金級認證的企業，成功實現「100%廢棄物轉化率」，成為半導體測試產業中極少數獲得此認證的企業，彰顯公司在永續治理上的領導地位。

京元電子指出，京元是全球半導體測試領導廠商，這次取得的UL 2799白金級認證，也是目前全球對企業廢棄物管理最嚴格的永續標章之一，藉由全面推動廢棄物分類、回收再利用與堆肥等資源化處理機制，京元成功實現「100%廢棄物轉化率」，作為專業半導體測試代工廠，京元雖無自有品牌產品，但自2023年起積極導入系統性管理，從廠區作業流程、廢棄物流向、再利用模式到第三方處理單位，進行全方位稽核與改善，確保所有廢棄物經減量、資源化與能源轉換後，均符合最高標準的環境與法規要求。

除管理流程優化，京元也從源頭著手推動減廢行動，包括強化員工環保意識、落實內部教育訓練及攜手供應鏈導入低碳包材設計，提升物料使用效率。針對終端廢棄物，公司透過分類、回收、再利用機制，延長資源生命週期、減少碳足跡。2024年竹南與銅鑼兩廠的焚化廢棄物占比分別為11%與9%，2025年更降至9%與8%，年降幅達15%，展現資源化政策的實質成效。

京元電子表示，公司長期深耕永續經營，已導入ISO 14001、ISO 46001、ISO 50001等多項環境管理系統，並積極融合循環經濟策略，持續提升資源再生與減廢效能。

京元總經理兼永續長張高薰表示，京元相信廢棄物不是垃圾，而是未來的資源。這次獲得UL白金級認證，是全體員工與管理團隊共同努力的成果，更是京元對苗栗在地環境永續的具體承諾；未來，京元將持續精進源頭設計、減量管理與循環創新，朝向產業循環典範的目標邁步。京元身為苗栗在地高科技產業的領頭羊，這次的成果為苗栗縣推動產業永續轉型樹立了重要標竿，期待與縣府及各界攜手共創更美好的家園。