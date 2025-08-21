快訊

法規不足？災後7成廢棄光電板仍未處理 蘇俊賓喊話中央檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
丹娜絲颱風造成光電板大規模受損，桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時呼籲檢討、強化業者回收責任，若既有光電板的設置區域不適合也應全面調整。圖／行政院提供
丹娜絲颱風造成光電板大規模受損，桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時直言，1個多月過去，還有高達7成廢棄光電板未妥善處理、一拖再拖，主因就是現未明確規範業者責任、公部門也無代為處理的機制，呼籲檢討、強化業者回收責任，若既有光電板的設置區域不適合也應全面調整。

行政院會今討論「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，蘇俊賓表示，丹娜絲颱風造成光電板大規模受損，7月17日院會他曾提醒清除處理量能及環境監測問題，當時經濟部與環境部回應2周內即可完成回收清運，但現在仍有高達7成的廢棄光電板未妥善處理。

蘇俊賓表示，現行光電板回收制度僅有經濟部訂定的「太陽光電發電設備模組回收費用收支保管及運用作業要點」，這次災後處理突顯現有法規不足，「業者如果有積極處理回收的壓力和動機，怎麼會一拖再拖？」單靠環境部單方面呼籲跟開罰，顯然無法解決問題。

蘇俊賓提到，據現有規定，業者可分10年繳納模組回收費用，這是否足以支應已達年限、或特殊狀況的光電板回收處理成本，顯有相當大的疑慮，尤其2032年開始光電板廢棄數量將達約1萬公噸，恐成政府龐大負擔。

蘇俊賓表示，當光電板回收不符合市場價格，業者若延遲復原期程，或以堆置取代回收處理，政府該怎麼因應，目前仍缺乏監督的機制和規範，呼籲中央應檢討現行光電板模組回收費用，並強化業者回收責任，必要時納入災害保險制度，也應盤點目前光電板的設置區域，考量是否位於環境敏感區，不適合的區域應全面檢討，參考桃園排除山坡地、環境敏感區的做法。

據悉，台南市長黃偉哲當場表示，目前設置光電板雖有收取回收費用，但顯然光電板期滿退役與受到災損處理時的成本並不相同，未來在檢討費率時應考量因應不同面向處理的需求，適度制定合理的費率。

環境部則回應，將規畫修正廢棄物清理法，將光電板納入「應回收廢棄物」納管並徵收合理的回收清除處理費。經濟部表示，將盤點全國光電設施，針對耐候性調整強化。

光電板 蘇俊賓 丹娜絲颱風

