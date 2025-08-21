快訊

桃園「龜吉拉」不保？憲光二村2期工程今上網招標

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市憲光二村2期修復工程昨上網招標，巨型裝置藝術「龜吉拉」去留引發關注。聯合報系資料照
桃園市憲光二村因電視劇「光陰的故事」取景成為家喻戶曉景點，去年靠巨型裝置藝術「龜吉拉」再度翻紅，但眷村仍有許多年久失修建築，文化局預計花費7600萬元做二期修復工程，標案今天上網，目標2年內完工；文化局強調，龜吉拉會持續展出。

憲光二村過去因電視劇「光陰的故事」走紅，2006年登錄為歷史建築，是國內唯一全區保留的憲兵眷村，但建築老舊，修復計畫又遇新冠疫情攪局，期程一延再延，但去年因地景藝術節「龜吉拉」再度爆紅，民眾攜家帶眷打卡拍照，也為園區修復工作添助力。

文化局指出，憲光二村總共有14排建物，目前第12排到第14排已修復開放使用，第1排到第8排因屋頂破損漏水嚴重搭棚架保護待修，第9排到第11排則在近日列2期工程修復，底標7千6百萬餘元，內含文化部補助3千3百萬元，預計26日下午5時截止投標，27日上午11時開標，預計2年內完工。

文化局長邱正生表示，憲光二村是地方重要文化資產，龜吉拉也成為各地遊客爭相拍照的打卡景點，雖然二期工程會將第1排到第11排建物全部畫入工區禁止通行，但文化局已預做準備，協調原物料及工程機具進場施作動線避開展示區，施工期間也會有指示牌，民眾仍能一睹龜吉拉風采。

