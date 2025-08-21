快訊

桃園中壢最大停車場啟用 明起免費試營運至月底

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢中正公園停車場為向交通部爭取前瞻計畫補助 2.17 億元，以總經費10億興建地下2層停車場、地上1層附屬服務中心及里民活動中心，提供市民汽車位345席，機車605席，免費試營運期間至8月31日止，距離停車場半徑300公尺內中央里、新街里、興南里里民將享有8折月租價，開幕後小型車臨停費用每半小時20元，優惠最高上限為每12小時200元。

桃園市長張善政今上午出席中正公園停車場完工啟用典禮表示，中正公園停車場歷經2年半興建，總經費約10億元，其中中央補助2.17億元，在地方與中央共同努力下順利完工啟用。該停車場為中壢區開發面積最大停車場，提供345個汽車位與605個機車位，未來將有效改善中壢中正公園附近的停車壓力，提升交通機能，並結合鄰近A23捷運站與銀河廣場，促進區域商圈發展。

張說，除了停車設施外，此工程並打造多目標使用空間，同步建置中央、興南里里民活動中心及景觀大草坪等，將提供居民更多公共活動空間，提升社區生活品質。感謝立委魯明哲協助向中央爭取經費，展現中央與地方攜手推動基礎建設的決心與成果。

交通局表示，中正公園停車場是一座兼具智能、安全與舒適的現代化停車場，汽車動線採分流設計，延平路規畫為雙進車道，中美路規畫一進一出，機車則集中於中美路進出；當出車流量較大時，將啟用調撥機制，彈性調整為雙出口，加速車輛離場效率。

停車場內不僅增設友善標示，停管設備更導入智慧3D車牌辨識、智慧電子收費、雲端月租、專用車格感應語音系統及綠能充電樁等多項設施。民眾可透過遠通App綁定信用卡設定停車代扣，直接離場，省去現金與電子票證操作時間。

交通局說，中正公園停車場自明日上午8時起開放，免費試營運至8月31日止，9月1日起正式收費。周邊中央里、新街里與興南里居民將享有月租8折優惠，開幕後小型車臨停收費每半小時20元、12小時上限200元。

