苗縣通霄坪頂多山少耕地 居民另闢生路投入「鳳凰」產業

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
坪頂社區關懷據點也常以在地食材入菜，長輩們親手做鳳凰特餐、親口品嚐最新鮮的滋味，一起大快朵頤。圖／民眾提供
坪頂社區關懷據點也常以在地食材入菜，長輩們親手做鳳凰特餐、親口品嚐最新鮮的滋味，一起大快朵頤。圖／民眾提供

苗栗縣通霄鎮坪頂社區在水土保持署支持下發展農村再生，以「鳳凰」象徵雞隻產業，並結合傳統農村習俗，近日也舉辦鳳凰體驗營等特色活動，帶領民眾走進農村、感受鳳凰文化的美麗故事，推廣並凝聚社區力量。

坪頂里地貌屬於靠山台地，區內耕作農田不多且缺水灌溉多是旱田，社區居民開闢自己謀生道路，投入種雞場、蛋雞場、肉雞場等養殖產業 ，成為坪頂社區特色農產。就連關懷據點也常以在地食材入菜，長輩們親手做鳳凰特餐、親口品嘗最新鮮的滋味，一起大快朵頤。

坪頂社區發展協會理事長吳瑞枝說，以往坪頂農產多以冬瓜、絲瓜與南瓜等瓜類為主。但社區不少居民投入養雞行列，包括蛋雞、肉雞等，也投入滴雞精開發、生產，社區也以「鳳凰」稱呼，為了讓更多人知道坪頂社區養殖雞產業的能力，社區持續辦理活動，研發風味鳳凰特餐，美味直接從產地躍到餐桌。

另外，吳瑞枝提及，坪頂社區也栽種甘露梨並研發「甘露鳳凰」，將兩樣社區主力農產結合，甘露梨與雞肉的搭配也開始飄香，讓更多人認識到坪頂社區的「鳳凰」產業，更凝聚社區力量。

通霄坪頂地區因多山、少耕地，養雞產業眾多，社區積極打造「鳳凰」產業。圖／民眾提供
通霄坪頂地區因多山、少耕地，養雞產業眾多，社區積極打造「鳳凰」產業。圖／民眾提供

