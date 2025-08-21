苗栗市區最貴「墓」地活化 萬善祠及范苟祠骨灰（骸）10月2日遷移安置

苗栗市最貴「墓」地萬善祠及范苟祠座落南苗市區，縣有土地公告現值逾千萬元，縣府預計今年10月2日起遷移安置存放300多副骨灰（骸），後續進一步活化利用土地。

苗栗市長余文忠、在地高苗里長王士章都樂觀其成，認為萬善祠、范苟祠在信義街一帶早期地處偏僻，但隨著都市發展附近已是南苗市區，老舊建築突兀，希望內部存放骨灰（骸）得到更好安置，至於萬善祠及范苟祠也一定要先做好配套再遷移。

苗栗市萬善祠及范苟祠分別於1861年、1891年建成，430.75平方公尺墓地目縣有土地，公告現值每平方公尺2萬6100元，縣府因地上物所有權人難以考據，建物日趨老舊，萬善祠管理委員會停止運作多年，縣府配合南苗舊市區更新地區都市更新計畫，遷移安置萬善祠及范苟祠骨灰（骸）罐安置，明年2月完成。

縣府盤點有主數量，可以遠溯至清朝年間，包括258罐骨灰（骸）、37個神主牌、1個香爐、1個燭台、1張相片，其中，84名有姓名、出生或卒年，戶政單位過濾僅有17名有直系血親，加上萬善祠有資料10名，另有50多袋無主骨骸。

縣府預計10月2日辦理起掘法會，規畫免費遷移安置措施，有主部分，骨灰及協助骨骸火化重新盛裝，牌位、香爐、相片都移置苗栗市生命紀念館，骨骸不願火化者，可選擇銅鑼雙峰納骨塔，此外，骨灰（骸）罐、神主牌自行遷葬，補助1萬5000元；無主部分，骨灰及協助骨骸火化重新盛裝，移置苗栗市生命紀念館，家屬洽詢電話037-362202。

萬善祠及范苟祠縣有土地，縣府曾辦理數次標售，都沒有脫手，善盡土地管理人責任，完成骨灰（骸）遷移，有助於後續地上萬善祠及范苟祠遷移，及進一步活化利用土地，帶動地方整體發展。