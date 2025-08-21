快訊

斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「竹南射流溝水環境改善工程」今天舉行動土典禮，預計2027年6月完工。記者吳傑沐／攝影
「竹南射流溝水環境改善工程」今天舉行動土典禮，預計2027年6月完工。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣竹南鎮射流溝長期以來水質堪憂，經環境部「全國水環境改善計畫」核定獲補助約1.8億元，總經費約2.2億元改善射流溝水質工程今天舉辦動土典禮，身為苗栗子弟的環境部長彭啟明也受邀出席共同見證，預計2027年6月完工。

射流溝是竹南當地主要農田灌溉溝渠，因兩岸有農畜養殖及市中心區域排放的生活汙水，也曾遭傾倒不明工業廢水汙染，經常傳出有魚群暴斃慘況，經苗栗縣政府前往採樣水質測試，發現射流溝屬中度污染，民眾多次反映有改善必要且建議同時打造兩岸綠美化景觀營造，盼提供民眾一個遊憩及親水的環境空間。

上午「射流溝水環境改善工程」動土典禮，在龍鳳宮前的停車場舉行，一旁正是射流溝流經區域，清楚可見混濁水質；現場由苗栗縣長鍾東錦主持，環境部長彭啟明、立委陳超明、竹南鎮長方進興及地方民意代表均出席見證工程正式動土。

水利處簡報說明，射流溝沿岸雖位於公共污水下水道系統接管區域範圍內，住戶排水多為雨水及污水混流，且部分房屋仍未納入公共污水下水道系統，生活廢水、污水持續排入射流溝，經採樣測試河川水質污染指數值介於5至5．7五間，屬於中度污染情況。

改善工程「礫間接觸氧化法」是一種近自然水質淨化施工法，原理類似家戶用的「濾心」；主要於射流溝設置礫石間淨化場，將污水引入礫石間淨化場充填礫石的槽體內，並餵養生長在槽體內礫石表面、可吞噬有機營養值的微生物，將水中有機營養質消耗與分解，降低污染指數值減為輕度汙染。同時設置教學觀察廊道，直接體驗礫石間汙水流動及淨化成效，供各界觀摩學習。

鍾東錦致詞時也肯定工程將不會造成環保問題，以很科學、物理的方法來改善水質，未來很適合附近學生來上課看看。

鍾東錦致詞時肯定工程將不會造成環保問題，以很科學、物理的方法來改善水質，未來很適合附近學生來上課看看。記者吳傑沐／攝影
鍾東錦致詞時肯定工程將不會造成環保問題，以很科學、物理的方法來改善水質，未來很適合附近學生來上課看看。記者吳傑沐／攝影
身為苗栗子弟的環境部長彭啟明上午也受邀出席共同見證該工程正式動土，他也表達未來將繼續與苗栗縣政府合作，建設更多良善的的水環境。記者吳傑沐／攝影
身為苗栗子弟的環境部長彭啟明上午也受邀出席共同見證該工程正式動土，他也表達未來將繼續與苗栗縣政府合作，建設更多良善的的水環境。記者吳傑沐／攝影
射流溝水質經檢測屬中度污染，有改善必要，民眾也建議同時打造兩岸綠美化景觀營造，提供民眾一個遊憩及親水的環境空間。記者吳傑沐／攝影
射流溝水質經檢測屬中度污染，有改善必要，民眾也建議同時打造兩岸綠美化景觀營造，提供民眾一個遊憩及親水的環境空間。記者吳傑沐／攝影

