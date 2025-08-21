斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

苗栗縣竹南鎮射流溝長期以來水質堪憂，經環境部「全國水環境改善計畫」核定獲補助約1.8億元，總經費約2.2億元改善射流溝水質工程今天舉辦動土典禮，身為苗栗子弟的環境部長彭啟明也受邀出席共同見證，預計2027年6月完工。

射流溝是竹南當地主要農田灌溉溝渠，因兩岸有農畜養殖及市中心區域排放的生活汙水，也曾遭傾倒不明工業廢水汙染，經常傳出有魚群暴斃慘況，經苗栗縣政府前往採樣水質測試，發現射流溝屬中度污染，民眾多次反映有改善必要且建議同時打造兩岸綠美化景觀營造，盼提供民眾一個遊憩及親水的環境空間。

上午「射流溝水環境改善工程」動土典禮，在龍鳳宮前的停車場舉行，一旁正是射流溝流經區域，清楚可見混濁水質；現場由苗栗縣長鍾東錦主持，環境部長彭啟明、立委陳超明、竹南鎮長方進興及地方民意代表均出席見證工程正式動土。

水利處簡報說明，射流溝沿岸雖位於公共污水下水道系統接管區域範圍內，住戶排水多為雨水及污水混流，且部分房屋仍未納入公共污水下水道系統，生活廢水、污水持續排入射流溝，經採樣測試河川水質污染指數值介於5至5．7五間，屬於中度污染情況。

改善工程「礫間接觸氧化法」是一種近自然水質淨化施工法，原理類似家戶用的「濾心」；主要於射流溝設置礫石間淨化場，將污水引入礫石間淨化場充填礫石的槽體內，並餵養生長在槽體內礫石表面、可吞噬有機營養值的微生物，將水中有機營養質消耗與分解，降低污染指數值減為輕度汙染。同時設置教學觀察廊道，直接體驗礫石間汙水流動及淨化成效，供各界觀摩學習。