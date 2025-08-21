疣胸琉璃蟻肆虐 新竹市府教民眾調製液態餌劑能達滅巢之效

近期高溫氣候變遷，「疣胸琉璃蟻」影響範圍逐漸擴大，許多民眾居家環境面臨琉璃蟻入侵危機。新竹市府今指出，目前已啟動跨局處應變機制，並與中央部會保持密切聯繫，共商研議防治計畫，包含投遞餌劑、維持餌劑存量及制定藥劑清消期程，加強防治宣導遏止蟻患持續擴大，攜手解決民生問題。

產發處表示，疣胸琉璃蟻是台灣本土性蟻類，屬滋擾性昆蟲，主要棲息於海拔500公尺以下山麓之竹林、雜木林、次生林、果園等環境為主，偏好築巢於竹筒內、樹幹隙縫間、居家環境、天花板、輕隔間夾板、電箱或竹竿等雜物堆置且陰暗乾燥環境內，無明顯蟻巢。琉璃蟻會利用水管、電線或相連樹枝等方式擴散進入居家環境而造成困擾。

產發處強調，目前市府相關單位啟動跨局處會議，就琉璃蟻防治議題討論及群力分工合作，以達防治效果遏止蟻患蔓延。此外，市府近期亦與環境部、農業部密集討論防治方式，包含投遞餌劑、維持餌劑存量及制定藥劑清消期程，也提醒民眾注意居家環境，並修剪樹木、清除雜物等，減少與琉璃蟻棲地接觸的管道。

產發處提醒，民眾若使用長效、藥性強的殺蟲劑，不但無法徹底根除蟻害，反而會把琉璃蟻越趕越遠，讓蟻害範圍更加擴大，建議民眾使用3%硼酸混合10-20%的蔗糖水自製液態餌劑，利用螞蟻取食特性，引誘工蟻將含毒誘餌攜回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，進而滅除蟻巢，約5至6周見效，餌劑放置處須選於蟻道上、陰涼處、戶外等，並時常保持餌劑存量，提醒民眾勿將餌劑放置在屋內，避免造成蟻群入侵室內環境。

產發處補充，民眾也可使用皂素等免登記植物保護資材噴施植株上蟻群，透過讓螞蟻窒息方式達到防治效果，並加強居家環境清理、清除垃圾或堆積的雜物減少螞蟻的棲地，移除竹竿、水管、修剪民宅相連的樹枝等其藉以攀爬侵入住家的物品，排除琉璃蟻適合的棲息環境。

環保局表示，針對民宅及居家環境周邊琉璃蟻防治主要依據專家建議，提供藥劑協助，並提供餌劑的發放至有防治需求的里長辦公室。若里民有需求可向里長免費索取，並依使用標示針對住家周邊環境做施藥，防治琉璃蟻侵擾問題。