快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

聽新聞
0:00 / 0:00

疣胸琉璃蟻肆虐 新竹市府教民眾調製液態餌劑能達滅巢之效

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
疣胸琉璃蟻生態習性上蟻巢群落屬多蟻后型、多蟻巢、成熟蟻巢個體數超過數千隻個體，甚至各蟻巢間可相聯繫而形成複合性的超級蟻巢（超級群落），螞蟻數量則會超過數千萬。 圖／許正宏攝影
疣胸琉璃蟻生態習性上蟻巢群落屬多蟻后型、多蟻巢、成熟蟻巢個體數超過數千隻個體，甚至各蟻巢間可相聯繫而形成複合性的超級蟻巢（超級群落），螞蟻數量則會超過數千萬。 圖／許正宏攝影

近期高溫氣候變遷，「疣胸琉璃蟻」影響範圍逐漸擴大，許多民眾居家環境面臨琉璃蟻入侵危機。新竹市府今指出，目前已啟動跨局處應變機制，並與中央部會保持密切聯繫，共商研議防治計畫，包含投遞餌劑、維持餌劑存量及制定藥劑清消期程，加強防治宣導遏止蟻患持續擴大，攜手解決民生問題。

產發處表示，疣胸琉璃蟻是台灣本土性蟻類，屬滋擾性昆蟲，主要棲息於海拔500公尺以下山麓之竹林、雜木林、次生林、果園等環境為主，偏好築巢於竹筒內、樹幹隙縫間、居家環境、天花板、輕隔間夾板、電箱或竹竿等雜物堆置且陰暗乾燥環境內，無明顯蟻巢。琉璃蟻會利用水管、電線或相連樹枝等方式擴散進入居家環境而造成困擾。

產發處強調，目前市府相關單位啟動跨局處會議，就琉璃蟻防治議題討論及群力分工合作，以達防治效果遏止蟻患蔓延。此外，市府近期亦與環境部、農業部密集討論防治方式，包含投遞餌劑、維持餌劑存量及制定藥劑清消期程，也提醒民眾注意居家環境，並修剪樹木、清除雜物等，減少與琉璃蟻棲地接觸的管道。

產發處提醒，民眾若使用長效、藥性強的殺蟲劑，不但無法徹底根除蟻害，反而會把琉璃蟻越趕越遠，讓蟻害範圍更加擴大，建議民眾使用3%硼酸混合10-20%的蔗糖水自製液態餌劑，利用螞蟻取食特性，引誘工蟻將含毒誘餌攜回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，進而滅除蟻巢，約5至6周見效，餌劑放置處須選於蟻道上、陰涼處、戶外等，並時常保持餌劑存量，提醒民眾勿將餌劑放置在屋內，避免造成蟻群入侵室內環境。

產發處補充，民眾也可使用皂素等免登記植物保護資材噴施植株上蟻群，透過讓螞蟻窒息方式達到防治效果，並加強居家環境清理、清除垃圾或堆積的雜物減少螞蟻的棲地，移除竹竿、水管、修剪民宅相連的樹枝等其藉以攀爬侵入住家的物品，排除琉璃蟻適合的棲息環境。

環保局表示，針對民宅及居家環境周邊琉璃蟻防治主要依據專家建議，提供藥劑協助，並提供餌劑的發放至有防治需求的里長辦公室。若里民有需求可向里長免費索取，並依使用標示針對住家周邊環境做施藥，防治琉璃蟻侵擾問題。

樹枝 螞蟻 琉璃蟻

延伸閱讀

「箏霸星際」邀來國家太空中心 新竹市國際風箏節10月3日登場

新竹縣民注意！竹北、芎林這3天分區停水 6182戶受影響

新竹單親媽攜幼女雙亡 社會處：非列管高風險家庭無通報紀錄

新竹男長期抽菸 體重減輕吞嚥困難竟是第三期食道鱗狀細胞癌

相關新聞

疣胸琉璃蟻肆虐 新竹市府教民眾調製液態餌劑能達滅巢之效

近期高溫氣候變遷，「疣胸琉璃蟻」影響範圍逐漸擴大，許多民眾居家環境面臨琉璃蟻入侵危機。新竹市府今指出，目前已啟動跨局處應...

新竹縣民注意！竹北、芎林這3天分區停水 6182戶受影響

新竹縣民注意！自來水公司第三區管理處竹北營運所辦理「分區計量管網封閉檢漏」，8月26日至8月28日共計3天停水施工，停水...

桃園台七線33K凌晨大坍方雙向不通 復興這3里停班停課一天

桃園市復興區羅浮往後山的台七線33公里處路段，今天凌晨1時多突然發生邊坡落石大坍方，長約30公尺、高15公尺，造成道路中...

斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

苗栗縣竹南鎮射流溝長期以來水質堪憂，經環境部「全國水環境改善計畫」核定獲補助約1.8億元，總經費約2.2億元改善射流溝水...

桃園忠貞臨時市場路段人車爭道 新設時段汽機車禁入標誌取締惹議

桃園市平鎮區忠貞臨時市場今年啟用後，龍平路的貿三路至中山路拓寬，原道路變大，許多汽機車進入與採買民眾爭道交通亂象，市議員...

「箏霸星際」邀來國家太空中心 新竹市國際風箏節10月3日登場

新竹市年度盛事「2025新竹市國際風箏節」將於10月3日至5日在新竹漁港熱鬧登場。市府產發處表示，今年活動以「箏霸星際」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。