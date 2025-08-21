快訊

桃園忠貞臨時市場路段人車爭道 新設時段汽機車禁入標誌取締惹議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區忠貞臨時市場的龍平路200米路段交通亂象，市議員舒翠玲（中）會勘設「時段性汽機車禁止進入標誌」改善。圖／市議員舒翠玲提供
桃園市平鎮區忠貞臨時市場今年啟用後，龍平路的貿三路至中山路拓寬，原道路變大，許多汽機車進入與採買民眾爭道交通亂象，市議員舒翠玲會勘新設「時段性汽機車禁止進入標誌」完成後，未料警方執法出現爭議，平鎮分局今天表示，龍平路段的禁止標誌牌面設置不明，造成巷子進入看不見，引發執法困擾。

國民黨市議員舒翠玲指出，忠貞臨時市場啟用後，龍平路從貿三路至中山路200公尺拓寬，馬路變寛，過去路小汽機車難行，如今路幅增大，汽機車進入，早上尖峰採買人潮多， 無法設置行人徒步區，形成該路段人車交織，引發交通危險和亂象。

她接獲民眾、攤商陳情後，之前邀集市府、警方各單位會勘決定在忠貞臨時市場的龍平路（貿三路至中山路）設置時段性汽機車禁止進入標誌，每天早上7時至下午1時，汽機車禁止進入，維護採買民眾行人安全，市府以該路段為示範路段，若效果良好再擴大到龍平路600公尺路段實施。

市政府在龍平路部分路段、轉彎處完成設置時段性汽機車禁止進入標誌，禁止汽機車進入，市府經發局表示，龍平路的貿三路至中山路月底會完成拓寬，因為路增加至10公尺，汽機車進入與採買民眾交織交通危險，時段性汽機車禁止標誌設置後，每天早上7時至下午1時，汽機車禁止進入，由警方執法取締，若警方執法爭議，市府會配合調整。

平鎮分局表示，忠貞臨時市場早上尖峰採買人潮多，龍平路設置時段性汽機車禁止進入標誌後，警方執法取締時，發現標誌牌面設置有問題，有些巷子進入車輛看不到禁止牌面，人車產生爭議，警方已發文經發局調整改善，後續依法執行取締。

平鎮區忠貞臨時市場的龍平路200米路段交通亂象，市府設「時段性汽機車禁止進入標誌」，警方執法起爭議。圖／市議員舒翠玲提供
