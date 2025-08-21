「箏霸星際」邀來國家太空中心 新竹市國際風箏節10月3日登場

新竹市年度盛事「2025新竹市國際風箏節」將於10月3日至5日在新竹漁港熱鬧登場。市府產發處表示，今年活動以「箏霸星際」為主題，由星際迷航企業號星艦造型風箏領航，帶領太空人、外星人與飛碟齊聚天際，活動邀請法國、紐西蘭、義大利及新加坡等四國風箏好手，與台灣團隊共同組12支國際頂尖隊伍，齊聚竹市展演各式創意與大型風箏，獻上一場充滿未來感與奇幻色彩的飛行饗宴。

代理市長邱臣遠表示，新竹市國際風箏節多年來都是全國矚目的盛會，更曾榮獲「米蘭設計大獎–銀獎」及「美國繆思大獎–金獎」兩項國際殊榮，成功躍上國際舞台。今年因應民眾熱烈期待，活動首度由兩天延長至三天，並配合中秋連假，讓民眾假期出遊再添一項精彩選擇。

邱臣遠說，活動因應「箏霸星際」太空主題，特別邀請總部設於新竹的國家太空中心（TASA）共襄盛舉，帶領民眾近距離認識衛星奧秘，探索無垠的太空世界。活動現場同時規畫「竹塹特產市集」，網羅新竹特色產業與在地美食以及親子闖關遊戲、消費滿額贈等活動，讓遊客在仰望天際風箏展演的同時，也能品味竹塹美味，深度感受城市獨有的風情魅力。

產發處說明，今年風箏節不僅有各式創意風箏與特技風箏展演，更打造巨型「飛碟」地景風動藝術，營造宛如置身太空基地的奇幻氛圍。舞台區規畫多元演出，包含 MOMO 家族、天馬戲創作劇團、紅鼻子馬戲團及太空主題馬戲秀，為現場增添熱鬧歡樂氣氛。其中，10月4日與5日連續兩晚，夜光風箏將點亮新竹夜空，帶來截然不同的視覺饗宴。