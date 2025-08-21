台鐵漲票價 苗栗敬老愛心卡9月1日單趟最高翻倍補助至100元

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國營台灣鐵路公司漲車票，苗栗縣敬老愛心卡搭乘台鐵單趟最高補助50元，9月1日起提高至100元。本報資料照片
國營台灣鐵路公司漲車票，苗栗縣敬老愛心卡搭乘台鐵單趟最高補助50元，9月1日起提高至100元。本報資料照片

國營台灣鐵路公司今年6月23日新票價漲價，苗栗縣政府因應調整，今天公告9月1日起搭乘台鐵，單趟最高補助從50元翻倍至100元，若從苗栗站搭乘區間車，北至新北市南樹林站，或往南到彰化田中站，都不必自付車資。

縣府鼓勵銀髮族及身心障礙者乘坐大眾交通工具，促進社會參與，敬老愛心卡1個月700點（元）限額，可以搭乘7家客運及台鐵，縣府社會處指出，因應台鐵6月23日新票價，9月1日起持卡民眾乘車區間，只要起或迄站在苗栗縣內任一火車站，補助從單趟次50點（元）翻倍至100點。

100元補助，根據台鐵票價，若從苗栗站搭乘區間車出發，往北至南樹林站，或往南至田中站，都不必自付車資，讓長輩與身障者搭乘台鐵走出戶外，生活更豐富。

縣府提醒持用敬老愛心民眾注意事項，搭乘台鐵時，進站及出站時請在驗票閘門確實感應敬老愛心卡，聽到「叮咚」聲時，即可通行；敬老愛心卡點數可搭乘區間（快）車、莒光號及推拉式自強號，惟觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號，及其他台鐵指定列車不可搭乘，且對號列車不另行畫位。

