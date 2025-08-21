香山圖書館停車奇景…無障礙車位斜線停滿機車 竹市府說話了

新竹市香山圖書館外的無障礙車位上下車專用區，近日被民眾誤當成機車停車格，數輛機車整齊停放其中，引發網友在臉書社團「新竹大小事」發文批評。新竹市文化局回應，除加強宣導外，已請館員針對誤停車輛開立勸導單，必要將協同警方聯絡車主。

「殘障車位的上下車區域一直都被當作斜畫的機車格」，有網友在臉書社團「新竹大小事」貼出照片，畫面只見無障礙車位被畫上斜線的上下車專用區，被機車占滿，照片曝光後，網友紛紛留言：「這種亂象太常見」、「不顧身障人士權益，真的應該檢舉開罰」。

有網友痛批，「這種就是欠檢舉！」也有人感嘆，「很多人都不知道那不是機車停車格，都只是貪圖方便」。也有網友認為，這些駕駛人並非「不知道」，而是「裝傻」，「其實大家都知道，只是沒位置停，假裝不知道而已」。也有人酸言酸語表示，「一個傻子停，後面就跟著一群呆子。」

也有網友提出改善建議，認為應該「改畫紅線」或「以黃色網狀線標示」，更有人建議「地上標明上下車處請勿停車」會比單純白色斜線更清楚。另有網友主張應叫警察來開單遏止亂象，「收過一次罰單，下次就不會了」、「罰單開下去，痛一次就再也不敢停了」。

也有部分網友指出，此處周邊停車位本來就不足，加上圖書館平日讀者進出頻繁，才導致部分駕駛人選擇「就近停放」或「能停就停」。但多數留言仍強調，無論停車環境是否不足，都不能占用無障礙車位，否則將嚴重影響真正有需求的身心障礙人士。

新竹市文化局表示，針對香山分館近期發生讀者占用無障礙車位及其上下車區域情形，文化局已重新製作公告加強宣導，亦將請館員針對誤停車輛開立勸導單，如有必要將協同警方聯絡車主，或以廣播方式要求移車，以避免影響身障讀者權益。