新竹縣民注意！竹北、芎林這3天分區停水 6182戶受影響

新竹縣民注意！自來水公司第三區管理處竹北營運所辦理「分區計量管網封閉檢漏」，8月26日至8月28日共計3天停水施工，停水區域包括竹北市鹿場里、東海里、中崙里、北崙里及芎林鄉文林村、芎林村、上山村、下山村等，預計影響6182戶。

台灣自來水公司指出，第三區管理處辦理「分區計量管網封閉檢漏」施工，竹北市鹿場里（莊敬南路以東至自強南路以西，光明六路東一段以南至福興東路一段以北），8月26日晚間9時至8月27日早上5時，共計停水8小時，預計影響1703戶。

竹北市東海里、芎林鄉文林村、芎林村、上山村、下山村，（竹北市東興路二段128巷以東至芎林鄉富林路二段773巷以西，芎林鄉竹22線以南至豆子埔排水圳以北），共5個村里，8月27日晚間9時至8月28日早上5時，共計停水8小時，預計影響2825戶。

竹北市中崙里、北崙里（竹北市鐵路以東至縣政九路以西，光明六路以南至科大一路以北），共2個村里，8月28日晚間9時至8月29日早上5時，共計停水8小時，預計影響1654戶。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。