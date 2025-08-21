桃園台七線33K凌晨大坍方雙向不通 復興這3里停班停課一天

桃園市復興區羅浮往後山的台七線33公里處路段，今天凌晨1時多突然發生邊坡落石大坍方，長約30公尺、高15公尺，造成道路中斷，雙向無法通行，復興區長蘇佐璽說，台7線33K邊坡落石大坍方，道路中斷搶修，交通管制，經向市府報告，後山高義、三光、華陵三里停班停課一天

蘇佐璽表示，台7線33K邊坡落石大坍方，造成道路中斷，雙向無法通行，復興工務段進行搶修，經向向市府報告，復興後山的高義、三光、華陵三里停班停課一天，也向交通局通報，幸福巴士暫不通行，清潔隊今天三里也無法清運。