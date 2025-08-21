苗縣遊蕩犬熱區 啟動誘捕、絕育

苗栗縣永和山水庫列為遊蕩犬熱區，屢傳遊蕩犬追逐車輛或咬人事件，引來居民擔憂活動安全。縣府農業處最近與台灣懷生相信動物協會合作，啟動永和山水庫等熱區誘捕捉，由於母犬1年約可生產20隻，縣府也鎖定母犬絕育，盼逐步控制遊蕩犬數量。

農業部每2年委託調查統計資料，苗栗縣去年調查遊蕩犬7403隻，其中熱區的三灣鄉、頭份市交界永和山水庫，迭有反映有遊蕩犬追逐車輛或咬人事件，部分民眾視為畏途，動物保護防疫所列為重點誘捕，但還是捉不勝捉。

動防所統計今年1至7月獲報捕捉15隻犬、救援7隻犬入收容所照顧，動防所完成絕育、狂犬病疫苗注射免疫及晶片植入，且未回置犬隻；不過動防所發現，有些遊蕩犬似乎可以辨識動防所人車提前走避，還有餵養愛狗人士阻止捕捉，或破壞誘捕籠、放走入籠的遊蕩犬，增加移除難度。

農業處指出，1隻母犬1年可生20隻，經由農業部補助，縣府今年7月31日起與台灣懷生相信動物協會起合作，優先處理人犬、石虎等野生動物棲息地衝突熱區免費犬絕育，包括永和山水庫周邊、竹南鎮海邊假日、長青之森、工業區等地。

農業處也說明母犬絕育好處，包括減少不必要的繁殖，避免幼犬流浪受苦；降低發情帶來的吠叫與爭鬥；預防子宮蓄膿與乳腺腫瘤。通報可撥台灣懷生相信動物協會24小時電話0910-555620。