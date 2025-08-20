颱風吹出亂象...桃園訂光電板設置指引 山坡地、環敏區將禁設

丹娜絲颱風吹出光電板問題，桃園市長張善政今強調，台灣能源政策需重新思考，否則將導致國力衰敗。市府也宣布將制定「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，既有設施每2年1次也須由第三方執行維運健檢，確保安全。

桃園市政會議今由經發局、環保局報告「桃園供電及再生能源發展議題」，市府表示，桃園市2024年雖有154.7%的電力自給率，發電量456.6億度遠超用電量295.2億度，但預估顯示，至2028年全國電力需求年均成長率約2.5%，AI科技用電需求至2028年也約增加2GW。

市府直言，目前光電發展完全依賴躉購補貼制度，一旦補助制度退場，光電電力成本每度4.87元，將較平均電價高出1.4倍，造成財務負擔；今年丹娜絲颱風過境期間，全台太陽能板估受損15萬片、約2800公噸，相當過去5年廢棄量總和，這些廢棄光電板如何處理也將成重大挑戰。

為檢討太陽能設置標準，市府上周召開「再生能源及儲能設備發展策略」專家會議，決定建立太陽能建置指引。環保局表示，指引包括設置區位管理、安全與維運、廢棄模組處理、社會參與與透明4大重點，將明文禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，避免生態衝擊和民眾反彈。

此外，推動安全檢查與定期健檢機制，每2年由第三方執行，確保既有設施結構安全；提前規畫廢棄或災損光電板的處理及暫存場地，推動再利用；並導入環社檢核及社區溝通機制，讓民眾更了解設置過程。

經發局表示，目前針對地面及水面型光電，中央已有訂定相關土地使用管制規定，地方應依中央法規辦理，土地使用管制原則上分為免經許可、須請許可及不得設置3種情形；其中，須經許可部分，係由地方能源主管機關因政策需求審核；目前，桃園市針對埤塘光電，土地使用許可皆不予核准。

至於中央核准的設施，市府能否反對？經發局表示，依目前中央土地使用管制規定，即使是由中央核准，地方政府在審查中亦有准駁權，故市府有駁回權力。