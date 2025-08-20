快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風吹出亂象...桃園訂光電板設置指引 山坡地、環敏區將禁設

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府宣布將制定「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板。圖／市府提供
桃市府宣布將制定「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板。圖／市府提供

丹娜絲颱風吹出光電板問題，桃園市長張善政今強調，台灣能源政策需重新思考，否則將導致國力衰敗。市府也宣布將制定「太陽能板設置指引」，明確禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，既有設施每2年1次也須由第三方執行維運健檢，確保安全。

桃園市政會議今由經發局、環保局報告「桃園供電及再生能源發展議題」，市府表示，桃園市2024年雖有154.7%的電力自給率，發電量456.6億度遠超用電量295.2億度，但預估顯示，至2028年全國電力需求年均成長率約2.5%，AI科技用電需求至2028年也約增加2GW。

市府直言，目前光電發展完全依賴躉購補貼制度，一旦補助制度退場，光電電力成本每度4.87元，將較平均電價高出1.4倍，造成財務負擔；今年丹娜絲颱風過境期間，全台太陽能板估受損15萬片、約2800公噸，相當過去5年廢棄量總和，這些廢棄光電板如何處理也將成重大挑戰。

為檢討太陽能設置標準，市府上周召開「再生能源及儲能設備發展策略」專家會議，決定建立太陽能建置指引。環保局表示，指引包括設置區位管理、安全與維運、廢棄模組處理、社會參與與透明4大重點，將明文禁止在山坡地、環境敏感區、陳抗區設置光電板，避免生態衝擊和民眾反彈。

此外，推動安全檢查與定期健檢機制，每2年由第三方執行，確保既有設施結構安全；提前規畫廢棄或災損光電板的處理及暫存場地，推動再利用；並導入環社檢核及社區溝通機制，讓民眾更了解設置過程。

經發局表示，目前針對地面及水面型光電，中央已有訂定相關土地使用管制規定，地方應依中央法規辦理，土地使用管制原則上分為免經許可、須請許可及不得設置3種情形；其中，須經許可部分，係由地方能源主管機關因政策需求審核；目前，桃園市針對埤塘光電，土地使用許可皆不予核准。

至於中央核准的設施，市府能否反對？經發局表示，依目前中央土地使用管制規定，即使是由中央核准，地方政府在審查中亦有准駁權，故市府有駁回權力。

光電板 丹娜絲颱風

延伸閱讀

嘉義新庄3.5萬片廢光電板未清 業者再遭重罰300萬元

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

楊柳颱風重創台東酪梨產業 立委要求農業部專案補助協助農民重建生計

國1桃園段火燒車！男載2同事驚見冒煙逃生 下秒車輛陷火海

相關新聞

酒駕致死「真正終身吊照」！立法院初審通過 永不得考領駕照

我國部分重大違規肇事吊銷駕照終身不得考照，但立委認為現行交通法規雖有規範，駕駛致人重傷或死亡列入終身不得考領駕照，但若在...

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

一項新研究指出，每天喝一杯熱咖啡的習慣，可能會帶來高達近六倍的罹癌風險。這項研究發現，習慣飲用「非常熱」的咖啡或茶，會使罹患食道癌的風險顯著增加。

怕甜不敢吃水果反增糖尿病風險？專家揭「2高1低」控糖水果這樣吃

許多國人怕吃太多甜食影響血糖控制，甚至是不吃水果。糖尿病衛教學會表示，國人每天水果攝取量不足兩份比率達89%，導致膳食纖...

高鐵票價調漲？史哲指有「2前提、1必要」強調以價制量絕非考量

高鐵票價維持18年水準，面對運量逐年攀升，加上即將採購新車，高鐵是否調漲票價成外界關注重點，高鐵董事長史哲今表示，票價票...

歷經2天密集討論…立院初審病主法 落實尊嚴善終立法意旨

立法院衛環委員會今天初審通過病人自主權利法部分條文修正草案，明定病人曾為預立醫療決定，但現已失去意思表示能力、意識昏迷等...

影／高雄義大肉多多驚見老鼠上桌吃大餐 衛生局罰3萬、業者道歉

高雄市一名消費者在義大購物廣場肉多多火鍋用餐，驚見一隻大老鼠爬上餐桌啃食菜盤，現場顧客驚呼連連，引發食安疑慮。業者表示已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。