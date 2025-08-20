桃園拉拉山1460年紅檜巨木倒塌 變身14張雲朵狀木椅

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區去年11月康芮颱風來襲，步道邊坡坍塌，一棵樹齡推估1460年的紅檜巨木倒塌移置，農業部林保署新竹分署今下午表示，該棵紅檜巨木部分枝幹切割製成14張雲朵狀木椅，8月初之後放在園區遊客中心周邊，提供遊客休憩使用。

林業及自然保育署新竹分署表示，去年11月康芮颱風連續強風降雨，拉拉山國家森林遊樂區巨本群中，一棵樹齡推估1460年的紅檜巨木倒塌，壓損園區的眺望之橋，巨木移置及修復邊坡、橋梁後重新開放。