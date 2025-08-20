桃園拉拉山1460年紅檜巨木倒塌 變身14張雲朵狀木椅
桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區去年11月康芮颱風來襲，步道邊坡坍塌，一棵樹齡推估1460年的紅檜巨木倒塌移置，農業部林保署新竹分署今下午表示，該棵紅檜巨木部分枝幹切割製成14張雲朵狀木椅，8月初之後放在園區遊客中心周邊，提供遊客休憩使用。
林業及自然保育署新竹分署表示，去年11月康芮颱風連續強風降雨，拉拉山國家森林遊樂區巨本群中，一棵樹齡推估1460年的紅檜巨木倒塌，壓損園區的眺望之橋，巨木移置及修復邊坡、橋梁後重新開放。
該棵巨木樹、枝幹進行關林產利用，為應用及提升生態教育，延續巨木的生命價值，新竹分署特別部分巨木枝幹製作14張雲朵狀木椅，放在園區遊客中周邊，供遊客休憩使用，作為環境教育場域永續價值，該分署亦將製作解說牌誌，說明巨木及木椅由來，提升生態教育意義，吸引遊客拍照打卡。
