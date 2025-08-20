桃園拉拉山1460年紅檜巨木倒塌 變身14張雲朵狀木椅

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
去年康芮颱風造成樹齡1460年紅檜巨木倒塌，新竹分署製成14張雲朵狀木椅（見圖），遊客歡迎打卡。圖／林保署新竹分署提供
去年康芮颱風造成樹齡1460年紅檜巨木倒塌，新竹分署製成14張雲朵狀木椅（見圖），遊客歡迎打卡。圖／林保署新竹分署提供

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區去年11月康芮颱風來襲，步道邊坡坍塌，一棵樹齡推估1460年的紅檜巨木倒塌移置，農業部林保署新竹分署今下午表示，該棵紅檜巨木部分枝幹切割製成14張雲朵狀木椅，8月初之後放在園區遊客中心周邊，提供遊客休憩使用。

林業及自然保育署新竹分署表示，去年11月康芮颱風連續強風降雨，拉拉山國家森林遊樂區巨本群中，一棵樹齡推估1460年的紅檜巨木倒塌，壓損園區的眺望之橋，巨木移置及修復邊坡、橋梁後重新開放。

該棵巨木樹、枝幹進行關林產利用，為應用及提升生態教育，延續巨木的生命價值，新竹分署特別部分巨木枝幹製作14張雲朵狀木椅，放在園區遊客中周邊，供遊客休憩使用，作為環境教育場域永續價值，該分署亦將製作解說牌誌，說明巨木及木椅由來，提升生態教育意義，吸引遊客拍照打卡。

去年康芮颱風樹齡1460年紅檜巨木倒塌，圖為紅檜巨木倒伏前生長樣貌。圖／林保署新竹分署提供
去年康芮颱風樹齡1460年紅檜巨木倒塌，圖為紅檜巨木倒伏前生長樣貌。圖／林保署新竹分署提供
去年康芮颱風造成樹齡1460年紅檜巨木倒塌（見圖），新竹分署製成14張雲朵狀木椅，遊客歡迎打卡。圖／林保署新竹分署提供
去年康芮颱風造成樹齡1460年紅檜巨木倒塌（見圖），新竹分署製成14張雲朵狀木椅，遊客歡迎打卡。圖／林保署新竹分署提供

新竹 康芮颱風 森林遊樂區

延伸閱讀

TBC無預警停播Discovery、TVBS歡樂台等4頻道 NCC開罰了

颱風吹出光電板危機 張善政千字文警告：錯誤政策必導致國力衰敗

行人安全優先！斥資1.6億元桃園領航北路將增避車彎增安全

桃園消防攜手托嬰中心演練避難逃生 面對火災可以保護孩子周全

相關新聞

桃園平鎮設新校「平鎮國小」明年動工 蓋地下停車場2029招生

桃園市平鎮區南勢重畫區人口激增、南勢國小總量管制，無法容納新生，平鎮至今沒有「平鎮國小」，藍綠民代及地方多年爭取，平鎮國...

連續17年獲選苗栗縣傑出演藝團隊 新樂舞全新創作舞劇「女路」將登場

苗栗縣政府文化觀光局推動今年「苗栗縣扶植傑出演藝團隊計畫」，其中新樂舞舞團9月13日晚間7點30分將在苗北藝文中心帶來全...

鄰損卡關終化解 竹北市民活動中心力拚月底取照裝修

新竹縣竹北市民活動中心綜合大樓2020年開工，經歷3次變更設計、建材價格飆漲等問題延宕多時，直到去年1月才竣工，如今讓使...

台水連夜搶修下 中市9區停水提前解除

台水公司為搶修鯉魚潭給水廠三義鄉景山溪水管橋前2600mm 導水管，原訂昨天上午10時起至今天下午2時和晚間10時，停水...

桃園推全新火災預警系統 通報時效從30分鐘大幅縮短至10分鐘

火警濃煙產生的空汙常引發民眾憂心，為提升民眾對空品的掌握度，桃市府結合消防局火災通報資料與空汙模擬系統，將推出全新的智慧...

1隻母犬1年生20隻 苗栗啟動熱區遊蕩犬誘捕捉絕育控制數量

苗栗縣永和山水庫遊蕩犬熱區，母犬1年約可生產20隻，縣政府農業處最近與台灣懷生相信動物協會合作，啟動永和山水庫等熱區誘捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。