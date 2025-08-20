行人安全優先！斥資1.6億元桃園領航北路將增避車彎增安全
桃園市中壢區青埔地區住家、商場林立，不過道路路幅寬廣加上快慢分隔島眾多，為增加行人行走安全性，市府提出領航北路（永春路口至民權路4段）道路多目標改善計畫，日前地方舉辦說明會討論。桃園市交通局回應，計畫長度約740公尺，寬度40公尺，建置工期大約需要9個月，工程費約1.6億元，已於前天完成地方說明會，刻正辦理細部設計中，後續設計完成後將轉由市府養護工程處向國土署爭取建置經費補助。
為提供領航北路友善行人通行環境，交通局向國土署爭取經費辦理設計，計畫範圍為領航北路二段（永春路口至民權路4段），該路段因鄰近高鐵桃園站、Xpark水族館、華泰名品城等大型公共建設及青埔國中學區，不論平假日人潮及車流量日益增加，計畫目標希望透過透過打除快慢分隔島來擴大人行道寬度，及搭配避車彎提供停車空間及增設偏心左轉車道與設置行人庇護島頭，以滿足當地行人與行車的用路需求。
市議員張曉昀表示，領航北路過去似乎以仿效國外道路設計增加行車安全，不過青埔地區近年來發展迅速且人口增加，現行規畫不符合如今當地居民的需求，且更有商家反映道路設計不利客人臨停購物，致使生意不佳，期盼透過改造增加更多的便利性。
交通局說，計畫道路長度約740公尺、寬度40公尺，建置工期約需9個月，工程費約1.6億元，已於前天完成地方說明會，目前辦理細部設計中，後續設計完成將轉由養護工程處向國土署爭取建置經費補助。
